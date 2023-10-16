كتائب «القسام»: التهديد الإسرائيلي بحرب برية «لا يرهبنا» ولدينا 250 أسيرًا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت كتائب «عزالدين القسام» الجناح العسكري لحركة حماس مساء الإثنين أن التهديد الإسرائيلي بشن حرب برية على قطاع غزة «لا يرهبنا».

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة إن «تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له»، وفق «فرانس برس».

بين يدي القسام 200 أسير

وكشف أبوعبيدة عن عدد الأسرى الإسرائيليين وقال إن «عدد الأسرى بين 200 و250 أسيرًا، وما بين يدي القسام 200 أسير»، لافتًا إلى أن 22 أسيرًا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن. وأضاف: «لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانيًا».

وأضاف فى فيديو مسجل أن «العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلًا من مواجهة المقاتلين في الميدان»، وتابع: «العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه».

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وتابع أبوعبيدة: «نؤكد لكل العالم وكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى أننا مصرون على إدخال الفرحة إلى كل بيت فلسطيني في هذه الملف المقدس».

الاحتلال يحشد قواته عند حدود القطاع

وحشد الاحتلال الإسرائيلي قواته عند حدود القطاع وسط توقعات بشن هجوم بري وجوي وبحري مع الحديث عن «عملية برية كبيرة». وجاء ذلك بعدما دعا، في وقت سابق، جيش الاحتلال سكان شمال غزة حيث يعيش نحو 1.1 مليون نسمة إلى الانتقال نحو جنوب القطاع، وحضّهم السبت على عدم الإبطاء.

والإثنين أكدت إسرائيل عدم سريان أي هدنة لإتاحة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث تحذّر منظّمة الصحة العالمية من «كارثة حقيقية» على الصعيد الإنساني خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.