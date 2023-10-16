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قمة دولية في مصر لبحث القضية الفلسطينية بمشاركة خليجية السبت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 03:50 مساء
قمة دولية في مصر لبحث القضية الفلسطينية بمشاركة خليجية السبت
آثار الدمار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)
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أفادت وكالات أنباء خليجية رسمية، الإثنين، عن عقد مصر قمة دولية لبحث «تطورات القضية الفلسطينية» السبت المقبل، وتلقى أمراء خليجيون دعوات للمشاركة تضمنت تاريخ الانعقاد.

ونقلت وكالتا الأنباء الكويتية والقطرية الدعوة الموجهة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لكل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت «للمشاركة في قمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، المقرر عقدها في القاهرة في 21 أكتوبر الجاري»، بحسب «فرانس برس».

وقف إطلاق نار في جنوب غزة
ونقلت «رويترز» عن مصدرين أمنيين مصريين، الإثنين، أن مصر والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، اتفقوا على وقف إطلاق نار في جنوب غزة على أن يبدأ الساعة 0600 بتوقيت غرينتش (9 صباحًا بتوقيت القاهرة)، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي. وأضاف المصدران للوكالة أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكنهما لم يوضحا المدة المحددة.

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وأوضح أن الدول الثلاث اتفقت على فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، الإثنين، كإعادة افتتاح أولية ليوم واحد.

مكتب نتنياهو ينفي
في سياق متصل، نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مع مصر وأميركا بشأن وقف إطلاق النار في جنوب غزة، لتمكين إدخال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: «لا اتفاق حتى هذه اللحظة على وقف إطلاق نار وإدخال مساعدات إغاثية مقابل السماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية» عبر معبر رفح المصري.

ضرورة إيقاف تطورات الأزمة الحالية
من جانبه أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الأحد أن مصر تبذل جهودًا لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع، وشدد خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة إيقاف تطورات الأزمة الحالية التي من الممكن أن يكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط.

ووصف السيسي الأزمة الراهنة بأنها «أزمة كبيرة جدًا»، وقال: «رد الفعل يتجاوز حق الدفاع عن النفس من الجانب الإسرائيلي ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني». واستطرد قائلًا: «إن ما حدث من تسعة أيام كان كبيرًا وصعبًا ونحن ندينه، ولكن لابد أن نعلم أن ذلك جاء نتيجة تراكم من حالات الغضب والكراهية على مدى أكثر من 40 عامًا، وأنه ليس هناك أفق لحل القضية الفلسطينية يعطي أملًا للفلسطينيين».

وأشار السيسي إلى أن الموجة التي تشكلت في أعقاب الأزمة الحالية موجة ضخمة جدًا ونحتاج إلى التحرك بقوة وعزم، ومن المهم جدًا خفض التوتر وأيضًا أن نُيسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة. معربًا عن أمله في أن يكون اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فرصة وقوة دفع هائلة لإيجاد حل للأزمة الحالية.

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