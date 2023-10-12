السيسي: مصر تحشد جهودها لوقف الاقتتال بقطاع غزة دون شرط

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، إن بلاده تبذل جهدًا كبيرًا لاحتواء التصعيد والاقتتال في قطاع غزة، مشيرًا إلى سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي، وتأمين حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

وخاطب السيسي الشعب المصري في كلمة خلال حفل تخرج دفعات طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، الخميس، قائلًا: «أدعو الأطراف كافة إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورًا للمسار التفاوضي، تجنبًا لحرائق ستشتعل».

السيسي: مصر لن تترك الأشقاء في فلسطين الغالية

وأكد السيسي أن مصر تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة، وبالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة كافة دون قيد أو شرط، الوضع يحتم على مصر «ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملين بأن تعلو أصوات السلام».

وشدد الرئيس المصري على ضرورة عدم تحميل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل «ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد؛ فمن أجل السلام فليعمل العاملون».

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رد حاسم من السيسي بشأن نزوح الفلسطينيين إلى مصر

كما حسم السيسي ما تردد حول وجود نية لاستقبال الفلسطينيين القادمين والفارين من قطاع غزة جراء الاعتداءات المتواصلة على القطاع، مؤكدًا أن مصر «لا ولن تتأخر عن مساعدة الفلسطينيين لكن خروجهم من بلادهم يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعًا».

وقال إن مصر تستضيف 9 ملايين نزحوا من بلادهم بسبب الاضطرابات الدائرة فيها، موضحًا أن «الوضع مختلف مع الفلسطينيين الذين يجب أن يبقوا في بلادهم ومواصلة الصمود حفاظًا على قضيتهم وأرضهم ويتحتم على مصر ألّا تتركهم».