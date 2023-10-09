الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت الإمارات العربية المتحدة أن الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك «إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدًا خطيرا وجسيمًا».

الإمارات مستاءة إزاء أسر مدنيين إسرائيليين

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة وال الرسمية، عن «استيائها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باختطاف مدنيين إسرائيليين من منازلهم كرهائن»، مؤكدة ضرورة أن «ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة»، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.

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الإمارات تعزي أسر الضحايا وتدعو منع مواجهة إقليمية أوسع

وقدمت الإمارات «تعازيها لأسر الضحايا»، ودعت إلى بذل كافة الجهود الدبلوماسية لمنع حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقًان معبرة عن «أسفها العميق» للخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية، داعية «الطرفين إلى وقف التصعيد وتجنب تفاقم العنف».

ودعت أيضًا المجتمع الدولي للعمل على «منع أعمال العنف التي تهدد عدم الاستقرار على نطاق أوسع وامتدادها، بما في ذلك مشاركة مجموعات أخرى»، متابعة: «يجب على المجتمع الدولي أن يظل حازما في مواجهة هذه المحاولات العنيفة التي تحاول أن تعرقل الجهود الإقليمية الجارية الرامية إلى الحوار والتعاون والتعايش، ويجب ألا يسمح للتدمير الوجودي باجتياح منطقة عانى شعبها ما يكفي من الحروب والأزمات».

وشددت الخارجية على أن «الإمارات تواصل العمل بشكل وثيق مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بأسرع وقت ممكن في (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية المحتلة والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية وفقًا لحل الدولتين».