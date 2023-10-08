الاحتلال الإسرائيلي يلقي 1000 طن متفجرات على حي الشجاعية بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إلقاء 1000 طن من المتفجرات على حي الشجاعية في قطاع غزة، مستهدفًا 150 هدفًا، ما أسفر عن خسائر بشرية هائلة، بحسب وسائل إعلام عربية.

في سياق متصل، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس تمكن المقاومة من أسر مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 413 مواطنًا بينهم 78 طفلاً، و41 سيدة، وإصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة؛ جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع، بحسب ما أوردت وكالة «وفا» الفلسطينية.

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مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالقدس

وفي اتصال مع الأحداث الجارية، أصيب عدد من الشبان بجروح، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم، في عدة مناطق بالقدس المحتلة.

ونقلت وكالة «وفا» عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من العائلات في حي القرمي بالبلدة القديمة في القدس، ما تسبب بإصابة عدد من الشبان، فيما أصيب آخرون برضوض وجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة العيسوية، شمال القدس، نقلوا إثرها إلى المستشفى.