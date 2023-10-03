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الاتحاد الأوروبي يقر إطار عقوبات على الأطراف الرئيسية لحرب السودان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 09:06 مساء
الاتحاد الأوروبي يقر إطار عقوبات على الأطراف الرئيسية لحرب السودان
الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)
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قالت مصادر إن سفراء من الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسية لحرب السودان وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل من هذا العام بين الجيش، بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في العام 2019 وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، بحسب «رويترز».

واستمر تصاعد القتال وإراقة الدماء على الرغم من المحاولات الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسببت الحرب في نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص من منازلهم وأوجدت أزمة إنسانية، وحذرت فرق طبية محلية من انتشار «الكوليرا وحمى الضنك».

إرسال مقترح العقوبات
وأُرسل مقترح العقوبات في يوليو، لكن لم يوافق عليه السفراء حتى يوم الإثنين. وما زال يتعين موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النهائية هذا الشهر قبل أن يتمكن الاتحاد من البدء في إضافة أفراد وكيانات إلى القائمة.

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أظهرت مسودة قرار يوم الجمعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق فيما يُعتقد بأنها فظائع ارتكبت في السودان تضمنت القتل على أساس عرقي.

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