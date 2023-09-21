قائد الجيش السوداني يحذر بالأمم المتحدة من تمدد النزاع في المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، في الأمم المتحدة من تمدد نطاق الحرب الدائرة في السودان بين جيشه وقوات الدعم السريع إلى خارج حدود بلاده.

واتهم البرهان قوات الدعم السريع بالسعي لتلقي دعم «مجموعات إرهابية»، وقال في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر أشبه بـ«شرارة لانتقال الحرب إلى دول أخرى في المنطقة حول السودان».

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في المقابل، أدلى قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيها إن «الحرب الدائرة في السودان أشعلها أنصار النظام السابق»، معتبرًا أن قيادة القوات المسلحة تعادي التحول الديمقراطي.

وتنعقد الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك منذ الأول من أمس، وتستمر لمدة أسبوع، ويتحدث فيها 145 من زعماء العالم لطرح قضايا أو نزاعات إقليمية.