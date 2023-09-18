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الناطق العسكري المصري: مقتل وإصابة 9 ضباط وجنود في انقلاب ناقلة محملة بالذخائر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 06:48 مساء
الناطق العسكري المصري: مقتل وإصابة 9 ضباط وجنود في انقلاب ناقلة محملة بالذخائر
الناطق العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية عقيد أ ح/ غريب عبد الحافظ غريب. (الإنترنت)
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أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، وفاة وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى، في انقلاب إحدى الناقلات المحملة بالذخائر.

وأوضح في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه «في إطار تنفيذ القوات المسلحة لأحد الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ».

اتخاذ الإجراءات اللازمةكافة 
وأشار الناطق إلى أن الحادث أدى إلى وفاة وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى. وأكد الناطق العسكري بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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كما تقدمت القوات المسلحة المصرية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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