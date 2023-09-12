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خرق وقف النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 09:59 مساء
خرق وقف النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان
مسلحون من حركة فتح خلال اشتباكات داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. (أ ف ب)
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خرقت اشتباكات الثلاثاء اتفاقا هشا لوقف إطلاق النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بعد أيام من المعارك التي أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل، في وقت تشهد بيروت زيارات لقيادات في منظمات فلسطينية سعيا لإنهاء التوتر.

ويشهد مخيم عين الحلوة الواقع على أطراف مدينة صيدا، وهو الأكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان، اشتباكات متقطعة منذ الخميس بين حركة فتح ومجموعات إسلامية متشددة، بحسب «فرانس برس».

وأتت هذه المعارك بعد أسابيع من مواجهات عنيفة بين الطرفين تعد الأعنف منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 13 شخصا بينهم قيادي في فتح في كمين، وهدأت بعد سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية.

 سبعة قتلى وأكثر من 80 جريحا،
وأفاد مدير الإعلام في «الهلال الاحمر الفلسطيني - إقليم لبنان« عماد حلاق بأن حصيلة المعارك خلال الأيام الماضية بلغت سبعة قتلى وأكثر من 80 جريحا، مشيرا الى أن الضحايا هم من المسلحين والمدنيين.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ليل الإثنين عن المديرية العامة للأمن العام نبأ التوصل الى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار»، بعد لقاء جمع بين المدير العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن وعدد من ممثلي الفصائل والأطراف الفاعلين في المخيم.

وأكدت حركة «فتح» في بيان نشرته الوكالة الوطنية التزامها وقف النار «من جديد بعد أن أفشلت الهجوم في حي الطيري (داخل المخيم) وأوقعت إصابات»، مشددة على أنها «ستبقى تتعامل مع أي مجموعة إرهابية يتم رصدها».

وفي ظل التوتر، تشهد بيروت زيارات لمسؤولين من منظمات أساسية خصوصا فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

بحث تطور الأوضاع في المخيمات الفلسطينية
وأكدت الوكالة اللبنانية وصول نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق «في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث تطور الأوضاع في المخيمات الفلسطينية»، على أن يلتقي «بمسؤولين لبنانيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، لمحاولة احتواء الأوضاع في مخيم عين الحلوة والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الاشتباكات العنيفة التي أودت بحياة العديد من أبناء الشعب الفلسطيني».

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وتأتي زيارة أبو مرزوق في وقت يتواجد في بيروت عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة «فتح». ويُعرف مخيّم عين الحلوة بإيوائه مجموعات إسلامية متشددة وخارجين عن القانون. ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم اليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا. 

وغالباً ما يشهد عمليات اغتيال وأحيانا اشتباكات خصوصاً بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات إسلامية متشددة.  وينتشر الجيش اللبناني في حواجز أمام مداخل المخيم الذي لا تدخله القوى الأمنية اللبنانية على غرار كافة المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.

 

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