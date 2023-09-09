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حصيلة رسمية: ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 03:43 مساء
حصيلة رسمية: ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا
امرأة مغربية تبكي إثر زلزال مدمر في المغرب. (الإنترنت)
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ارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 1037 قتيلا و1204 جرحى، من بينهم 721 في حالة حرجة، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الداخلية المغربية اليوم السبت. 

وقالت الوزارة، «عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس»، مشيرة إلى «تجنيد وحدات تدخل متخصصة، ومكونة من فرق البحث والإنقاذ»، بينما تشهد المرافق الصحية في مختلف المناطق المتضررة تعبئة شاملة، لتقديم العلاجات اللازمة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

 أقوى زلزال يضرب المغرب
والغالبية العظمى من الضحايا في محافظات تقع جنوب مراكش، وتضم بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها، وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل، بحسب ما أوضح خبراء في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية.

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ويعد هذا أقوى زلزال يضرب المغرب. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن السلطات «سخّرت كل الوسائل والإمكانات من أجل التدخل وتقديم المساعدة وتقييم الأضرار».

من جهتها، أعلنت القوات المسلحة في بيان أنها «نشرت بشكل مستعجل وسائل بشرية ولوجستية مهمة، جوية وبرية، بالإضافة إلى وحدات تدخل متخصصة، ومكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني».

وأضاف البيان: «جرى نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجستية في عين المكان، بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة». وتسبب الزلزال في أضرار مادية جسيمة بحسب صور ومشاهد أوردتها الصحافة المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي.

 انهيار جزء من مئذنة
وأظهرت مشاهد انهيار جزء من مئذنة في ساحة جامع الفنا الشهيرة التي تعتبر قلب مراكش النابض، مما أسفر عن سقوط جريحين.

بينما تقاطر مئات الأشخاص إلى هذه الساحة الشهيرة، لتمضية الليل فيها، خشية وقوع هزات ارتدادية، وحمل بعضهم بطانيات وأغطية، في حين افترش البعض الآخر الأرض مباشرة.

وروت هدى التي تقطن في المدينة في الساحة: «كنا نتنزه في جامع الفنا عندما بدأت الأرض تهتز تحت أقدامنا. شعرنا بصدمة. نحن سالمون، ولكني ما زلت تحت وقع الصدمة. ما لا يقل عن عشرة من أفراد عائلتي قضوا في إجوكاك (قرية ريفية في الحوز). أكاد لا أصدق. كنت معهم قبل يومين».

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