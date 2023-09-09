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820 وفاة و672 إصابة.. حصيلة ضحايا زلزال المغرب تسجل ارتفاعا جديدا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 01:20 مساء
820 وفاة و672 إصابة.. حصيلة ضحايا زلزال المغرب تسجل ارتفاعا جديدا
الزلزال دفع سكان المدن الكبرى القريبة من نطاق قوته إلى ترك منازلهم (رويترز)
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سجلت حصيلة ضحايا زلزال المغرب ارتفاعا جديدا، اليوم السبت، إذ وصلت إلى 820 قتيلا و672 جريحا، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية المغربية.

وقالت الوزارة، في بيان قبل قليل: «في حدود العاشرة صباحا، بلغت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التي ضربت البلاد مساء أمس الجمعة، 820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة».

وحسب وكالة «رويترز»، أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر عن تدمير مبانٍ، ودفع سكان المدن الكبرى إلى ترك منازلهم.

وحدد بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية، صباح اليوم، مركز قوة الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مراكش.

العالم يعزي المغرب في ضحاياه
تلقت المملكة المغربية التعازي من عدة بلدان، بينها ليبيا وإسبانيا وفرنسا والهند. 

وقدمت جهات وفاعلون سياسيون في ليبيا التعازي للشعب المغربي، بينهم رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي. 
دولياً، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن استعداد بلاده للمساعدة في إنقاذ ضحايا زلزال المغرب، و«تأثره بمشاهد الزلزال الرهيب في المناطق المغاربية».
كما قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، تعازيه لعائلات ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مدينة مراكش المغربية.

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