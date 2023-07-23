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اجتماع «أردني- سوري» في عمان حول مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 07:38 مساء
اجتماع «أردني- سوري» في عمان حول مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود
صورة لطائرة مسيرة تحلق فوق مركز مراقبة على الحدود الأردنية- السورية. (أ ف ب)
alwasat radio

عقدت لجنة مشتركة «أردنية- سورية» الأحد في عمان أول اجتماع لها للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين سورية والأردن وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان.

وشُكِّلت اللجنة الأردنية- السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، تنفيذًا لما اتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري الذي استضافه الأردن في الأول من مايو الماضي.

وبحثت اللجنة الأحد «التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن» على ما جاء في بيان الوزارة. كذلك، بحثت «الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها».

 بحث ملفي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدرات
وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي زار سورية في الثالث من  يوليو الجاري وبحث مع الرئيس السوري بشار الأسد في ملفي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدرات. واتفق الجانبان خلال تلك الزيارة على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمّان.

-  الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب ثلاثة ملايين حبة كبتاغون من سورية
- إحباط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان

وعُقِد اجتماع تشاوري حول سورية في عمّان في الأول من مايو بمشاركة وزراء خارجية كل من سورية والأردن والسعودية والعراق ومصر، بحث في موضوع مكافحة تهريب المخدرات، وسُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.

 إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات
ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، ولا سيما حبوب الكبتاغون، من سورية إلى المملكة. ومحاولات التهريب هذه باتت «منظمة» وتستخدم فيها أحيانًا طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن لاستخدام سلاح الجو مرات عدة لإحباطها.

في 17 فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يومًا مطلع العام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي جرى ضبطها طوال العام 2021، عبر الحدود الممتدة على حوالي 375 كيلومترًا. وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن، وخصوصًا إلى السعودية ودول الخليج.

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