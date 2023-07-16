  • Alwasat News
Atwasat

الأردن: السجن لـ5 مسؤولين بقضية انفجار غاز الكلور في العقبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 06:30 مساء
الأردن: السجن لـ5 مسؤولين بقضية انفجار غاز الكلور في العقبة
لحظة انفجار الصهريج. (الإنترنت)
alwasat radio

قضت محكمة أردنية، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات بحق 5 مسؤولين في قضية انفجار غاز الكلور في ميناء العقبة، جنوبي الأردن، العام الماضي والذي أدى إلى مصرع 13 شخصًا، حسبما أفاد مصدر قضائي.

وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء العقبة، الواقع على بعد 328 كيلومترًا جنوب عمان، في 27 يونيو من العام الماضي إلى مصرع 13 شخصًا، هم 8 أردنيين و5 فيتناميين وإصابة أكثر من 260، بحسب «فرانس برس».

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن «محكمة بداية جزاء العقبة دانت الأحد 5 أشخاص هم: مدير دائرة العمليات ورئيس قسم السلامة العامة ورئيس قسم التفريغ والتحميل ورئيس نوبة التفريغ والتحميل وأحد العاملين في الميناء بجرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة وجرم التسبب بالإيذاء مكررة 110 مرات والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس 3 سنوات».

التهم: التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر
وأضاف أنه تبين للمحكمة أن «الإجراءات التي جرى إتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل». وبحسب المصدر، برأت المحكمة 5 أشخاص آخرين بينهم مدير شركة العقبة «لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم».

-  الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)
-  الخصاونة: «عجز كبير» في إجراءات السلامة أدى إلى حادث تسرب الغاز في العقبة

وكانت أولى جلسات محاكمة هؤلاء المسؤولين العشرة قد بدأت في 21 يوليو من العام الماضي حيث وجهت إليهم تهم أبرزها «التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة»، إضافة إلى الإهمال والتقصير وضعف الرقابة.

وكانت لجنة حكومية برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية توصلت في ختام تحقيقاتها بالحادث مطلع يوليو من العام الماضي إلى وجود «عجز كبير» و«تقصير» في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مشيرة إلى أن «السبب الرئيسي للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية» التي سقطت وأدت إلى وقوع وفيات وإصابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - خارطة طريق مجلسي النواب والدولة في ليبيا

كاريكاتير حليم - خارطة طريق مجلسي النواب والدولة في ليبيا
«بيجو» تطرح صورا تشويقية لـ«إي 3008» الجديدة

«بيجو» تطرح صورا تشويقية لـ«إي 3008» الجديدة
تأهل الملعب الليبي والنصر زليتن والشموع والنهضة والقرضابية لتصفيات الصعود للممتاز

تأهل الملعب الليبي والنصر زليتن والشموع والنهضة والقرضابية لتصفيات الصعود ...
فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل ...
رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف

رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف
ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025

ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات

خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات
ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟

ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية

ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ

«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
باحث تركي بمؤسسة «كارنيغي» يستشرف «مستقبل العلاقات التركية مع حكومة طرابلس وبنغازي»

باحث تركي بمؤسسة «كارنيغي» يستشرف «مستقبل العلاقات التركية مع حكومة طرابلس ...
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
منظمات تونسية غير حكومية تدعو إلى الإسراع في إيواء مهاجرين طردوا من صفاقس
منظمات تونسية غير حكومية تدعو إلى الإسراع في إيواء مهاجرين طردوا ...
الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل دخانية على وفد ضم نائباً بجنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل دخانية على وفد ضم نائباً بجنوب ...
حرب السودان.. استئناف المفاوضات في جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع
حرب السودان.. استئناف المفاوضات في جدة بين الجيش وقوات الدعم ...
وفد أوروبي يزور تونس الأحد.. وسعيّد ينتقد موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا
وفد أوروبي يزور تونس الأحد.. وسعيّد ينتقد موجة الهجرة غير الشرعية...
«الصحة السودانية»: مقتل 4 مدنيين في هجوم لقوات الدعم السريع على مستشفى بأم درمان
«الصحة السودانية»: مقتل 4 مدنيين في هجوم لقوات الدعم السريع على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين...
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا بشأن السودان
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا ......
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟...
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي...
المزيد
الأردن: السجن لـ5 مسؤولين بقضية انفجار غاز الكلور في العقبة
الأردن: السجن لـ5 مسؤولين بقضية انفجار غاز الكلور في العقبة...
الأمن العراقي يضبط أول مصنع لإنتاج «الكبتاغون» في سابقة من نوعها
الأمن العراقي يضبط أول مصنع لإنتاج «الكبتاغون» في سابقة من ......
الأسد والسوداني يتفقان على تعزيز العلاقات بين سورية والعراق في المجالات الأمنية والاقتصادية
الأسد والسوداني يتفقان على تعزيز العلاقات بين سورية والعراق ......
«الصحة السودانية»: مقتل 4 مدنيين في هجوم لقوات الدعم السريع على مستشفى بأم درمان
«الصحة السودانية»: مقتل 4 مدنيين في هجوم لقوات الدعم السريع ......
وفد أوروبي يزور تونس الأحد.. وسعيّد ينتقد موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا
وفد أوروبي يزور تونس الأحد.. وسعيّد ينتقد موجة الهجرة غير ......
المزيد