إريتريا: قمة القاهرة بشأن السودان خطوة أولى في رحلة طويلة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت إريتريا أن قمة دول جوار السودان المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، بمثابة «خطوة أولى في رحلة طويلة»، مشددة على أنه «لا مبرر» للحرب في السودان.

وثمن رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، خلال كلمته في القمة، استضافة مصر لقمة دول جوار السودان، مؤكد أن مبادرة الرئيس المصري لعقد القمة «طيبة» لكنها «خطوة أولى في رحلة طويلة».

واعتبر أفورقي أن قمة القاهرة بمثابة «فرصة سانحة» لشعب السودان لإيجاد مخرجا للأزمة، مشددا على رفض بلاده أي «تدخل خارجي في السودان تحت أي مُسمى»، واستعدادها لدعم السودان بكل الطرق.

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البيان الختامي لقمة القاهرة يحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان

وأكدت قمة دول جوار السودان المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة في بيانها الختامي أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، وحذرت من «تداعيات بالغة الخطورة» لاستمرار الأزمة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.

وشدد البيان الختامي الذي تلاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر في السودان، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار.