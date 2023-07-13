قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف

القاهرة - بوابة الوسط

حذر البيان الختامي لقمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة، اليوم الخميس، من تداعيات سلبية للأزمة الراهنة في السودان خاصة في زيادة عدد النازحين واللاجئين إلى دول الجوار.

وأعلن البيان الختامي للقمة الذي تلاه الرئيس المصري، عبدالفتاح السياسي، إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة في السودان، مشددا على ضرورة وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال في السودان.

وحض البيان المجتمع الدولي والدول المانحة على تخصيص مبالغ مناسبة بشأن الأزمة في السودان، مشددًا على ضرورة توفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية.

وأشار إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجا في السودان، فضلا عن تكثيف الاتصال والإجراءات التنفيذية المطلوبة ووضع الضمانات التي تحد من الآثار السلبية في السودان.