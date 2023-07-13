تشاد تحض على حل سلمي في السودان دون الانزلاق في «فخ التدخلات»

القاهرة - بوابة الوسط

شدد الرئيس الانتقالي لتشاد محمد إدريس ديبي، اليوم الخميس، على ضرورة إنهاء الحرب في السودان والوصول إلى حل سلمي دون الانزلاق في فخ التدخلات الخارجية.

وقال ديبي في كلمته بقمة دول جوار السودان المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، إن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لإنجاح قمة القاهرة وكذلك أي مبادرة تدعم التسوية في السودان.

ودعا إلى ضرورة إرساء آلية موسعة لدعم المساعدات المقدمة إلى السودان، وأوضح أن تشاد استقبلت أكثر من 150 ألف لاجئ، وقال إن «الحمل الذي يمثله اللاجئون أثره شديد». وتحدث ديبي عن معاناة اللاجئين على الحدود من وضع «مأساوي»، وحض على ضرورة مواجهة نقص الغذاء والمعدات الطبية جراء أزمة السودان.