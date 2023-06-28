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الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 06:07 صباحا
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى
في أول أيام العيد، الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى تأسيا واتباعا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الأربعاء 28 يونيو 2023. (واس)
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بدأ الحجاج صباح الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة 1.8 مليون شخص.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسم يُجسّد غواية الشيطان. وتجري هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيدته السلطات السعودية لتفادي وقوع تدافع أدى في الماضي لحوادث دامية.

وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصه، ثم يرتدي ملابسه العادية.

وقالت التونسية فرح (26 عامًا) وهي تصب الماء فوق رأس صديقتها «لن أفكر في الحج مجددًا قبل أن يحل في الشتاء». وتابعت من تحت مظلتها الحمراء «حققت حلم حياتي لكن جسدي ينصهر».

وعلى طول الطريق وقف متطوعون يرشون رذاذ المياه وأحيانًا المياه على وجوه الحجاج الذين ظهر عليهم الإعياء الشديد جراء الحرارة المرتفعة.

ويُقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية الثلاثاء في عرفات.

على مر العقود، وقعت الكثير من الحوادث راح ضحيتها المئات بسبب عمليات التدافع خلال عملية الرجم أو في الأماكن الضيقة عموما. لكن لم تسجل أي حوادث كبيرة منذ العام 2015، حين تسبب تدافع أثناء شعائر رمي الجمرات في منى قرب مكة بوفاة نحو 2300 من الحجيج في أسوأ كارثة على الإطلاق في موسم حج.

1.8 مليون حاج يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة
ويتوجه الحجاج لاحقًا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ثم يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. ويمكن للحجاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.

بعد منسك الرجم، يعود الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لأداء «طواف الوداع» حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.

وأعلنت السلطات السعودية الثلاثاء مشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج، 1.66 مليون منهم من خارج المملكة.

والحج عادة ما يكون أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، وهو من بين أركان الإسلام الخمسة ويتوجب على كل مسلم قادر على تأديته، أن يقوم به مرة واحدة على الأقل.

«الأجواء الروحانية تطغى على الظروف الجوية الصعبة»
وفي العام 2019، أدى شعائر الحج 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم. لكنّ هذا العدد انخفض إلى بضعة آلاف العام 2020 وإلى 60 ألفًا العام 2021 و926 ألفًا في 2022.

وبعد ثلاث سنوات من مواسم حج بأعداد محدودة، فاضت شوارع مكة بمئات الألوف من الحجاج، وازدحمت المطاعم ومتاجر الهدايا التذكارية بالزبائن، فيما كان العثور على غرفة شاغرة بالعاصمة المقدسة حلمًا بعيد المنال.

والثلاثاء، أمضى الحجاج يومهم بالصلاة والدعاء على جبل عرفات، في ذروة مناسك الحج.

وحملت مجموعات من المصلين مظلات للوقاية من أشعة الشمس، وقامت بتلاوة آيات من القرآن عند صعيد عرفات، حيث ألقى النبي محمد خطبته الأخيرة. وبعد غروب الشمس، توجهوا إلى مزدلفة حيث باتوا في الهواء الطلق قبل بدء «رجم الشيطان».

وتحمل بعض مناسك الحج مشقة، إذ لا يمكن للرجال وضع قبعات منذ لحظة الإحرام ونية الحج. وأقر كامل سلطان (50 عامًا) الآتي من داغستان بصعوبة الأجواء خصوصًا «الحر الشديد». لكنّه قال إن «الأجواء الروحانية تطغى على الظروف الجوية الصعبة».

حجاج يأخذون قسطا من الراحة في مزدلفة التي وصلوها من عرفات في ذروة موسم الحج في 27 يونيو 2023. (أ ف ب)
حجاج يأخذون قسطا من الراحة في مزدلفة التي وصلوها من عرفات في ذروة موسم الحج في 27 يونيو 2023. (أ ف ب)
في أول أيام العيد، الحجاج يبدؤون رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، الأربعاء 28 يونيو 2023. (واس)
في أول أيام العيد، الحجاج يبدؤون رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، الأربعاء 28 يونيو 2023. (واس)
في أول أيام العيد، الحجاج يبدؤون رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، الأربعاء 28 يونيو 2023. (واس)
في أول أيام العيد، الحجاج يبدؤون رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، الأربعاء 28 يونيو 2023. (واس)
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