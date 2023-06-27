انتشال ثالث ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت قوات الحماية المدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، ثالث ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بحي المنتزه أول شرقي المدينة، بعد نحو 24 ساعة من البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وسبق أن انتشلت قوات الحماية المدنية، مساء الإثنين، جثتي شخصين من ضحايا العقار، الأولى لشاب (22 عامًا)، والثانية لرجل (41 عامًا)، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وانهار العقار المكون من 13 طابقًا، أمس الإثنين، ولم تعلن على الفور أعداد الضحايا فيما تجري الحماية المدنية البحث أسفل الأنقاض. وتسبب انهيار المبنى الواقع في شارع خليل حمادة في تحطم سيارات تصادف وقوفها أسفله.

البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقار

وأعلنت وكيل وزارة الصحة المصرية بالإسكندرية أميرة طهيو تسجيل أربعة إصابات حتى الآن جراء الحادث تصادف مرورهم أثناء لحظة الانهيار.

وأضافت طهيو في تصريح إلى جريدة «الأهرام» المصرية أنه جرى نقل مصابين اثنين إلى مستشفى «مارى مرقص» ونقل الاثنين الآخرين إلى مستشفى شرق المدينة، وحالتهم جميعًا مستقرة.

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التحقيق في انهيار العقار

وأمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسؤولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة، حسب بيان للنيابة العامة المصرية.

كما شكلت النيابة العامة لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه، وذلك بعدما أمرت بالتحفظ عليه وصولًا لبيان سبب الحادث.

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وقال محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إن العقار المنكوب حدث فيه «انشطار نصفي رأسي»، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وجرى التوجيه بقطع جميع المرافق عنه.

وشدد المحافظ في بيان، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.