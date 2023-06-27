  • Alwasat News
Atwasat

انتشال ثالث ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 12:39 مساء
انتشال ثالث ضحايا عقار الإسكندرية المنهار
من عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض العقار المنهار في الإسكندرية، 26 يونيو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

انتشلت قوات الحماية المدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، ثالث ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بحي المنتزه أول شرقي المدينة، بعد نحو 24 ساعة من البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وسبق أن انتشلت قوات الحماية المدنية، مساء الإثنين، جثتي شخصين من ضحايا العقار، الأولى لشاب (22 عامًا)، والثانية لرجل (41 عامًا)، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وانهار العقار المكون من 13 طابقًا، أمس الإثنين، ولم تعلن على الفور أعداد الضحايا فيما تجري الحماية المدنية البحث أسفل الأنقاض. وتسبب انهيار المبنى الواقع في شارع خليل حمادة في تحطم سيارات تصادف وقوفها أسفله.

البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقار
وأعلنت وكيل وزارة الصحة المصرية بالإسكندرية أميرة طهيو تسجيل أربعة إصابات حتى الآن جراء الحادث تصادف مرورهم أثناء لحظة الانهيار.

وأضافت طهيو في تصريح إلى جريدة «الأهرام» المصرية أنه جرى نقل مصابين اثنين إلى مستشفى «مارى مرقص» ونقل الاثنين الآخرين إلى مستشفى شرق المدينة، وحالتهم جميعًا مستقرة.

النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
انهيار عقار من 13 طابقا في الإسكندرية والحماية المدنية تكثف البحث عن العالقين تحت الأنقاض

التحقيق في انهيار العقار
وأمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسؤولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة، حسب بيان للنيابة العامة المصرية.

كما شكلت النيابة العامة لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه، وذلك بعدما أمرت بالتحفظ عليه وصولًا لبيان سبب الحادث.

محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار العقار
وقال محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إن العقار المنكوب حدث فيه «انشطار نصفي رأسي»، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وجرى التوجيه بقطع جميع المرافق عنه.

وشدد المحافظ في بيان، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد

هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات
فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة

فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة
الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل

الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر ...
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب

زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
انهيار عقار من 13 طابقا في الإسكندرية والحماية المدنية تكثف البحث عن العالقين تحت الأنقاض
انهيار عقار من 13 طابقا في الإسكندرية والحماية المدنية تكثف البحث...
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية
النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في انهيار عقار سيدي بشر ...
«حزب الله» يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان
«حزب الله» يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان
وزير الخارجية الإيطالي: يجب أن تشارك أوروبا في الملف التونسي للحد من تدفقات الهجرة
وزير الخارجية الإيطالي: يجب أن تشارك أوروبا في الملف التونسي للحد...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم ......
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة...
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12...
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش ......
المزيد
انتشال ثالث ضحايا عقار الإسكندرية المنهار
انتشال ثالث ضحايا عقار الإسكندرية المنهار...
حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات
حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات...
هولندا توقف شخصين بتهمة إرسال 5 ملايين يورو إلى «حماس» الفلسطينية
هولندا توقف شخصين بتهمة إرسال 5 ملايين يورو إلى «حماس» ......
وزير الخارجية الإيطالي: يجب أن تشارك أوروبا في الملف التونسي للحد من تدفقات الهجرة
وزير الخارجية الإيطالي: يجب أن تشارك أوروبا في الملف التونسي......
«حزب الله» يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان
«حزب الله» يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان...
المزيد