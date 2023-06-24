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الأمم المتحدة تدعو إلى وقف أعمال القتل في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 04:17 مساء
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف أعمال القتل في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور
أشخاصا فارين من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور جراء المعارك. (الإنترنت)
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دعت الأمم المتحدة إلى «تحرك فوري» السبت لوضع حد لعمليات القتل التي تستهدف أشخاصا فارين من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، على أيدي مليشيات عربية تؤازرها قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. 

وكتب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان «نشعر بقلق بالغ من استمرار عمليات القتل العشوائي هذه وندعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لها». وتابع البيان «يجب ضمان ممر آمن للأشخاص الفارين من الجنينة والسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المنطقة لاستعادة جثث القتلى»، بحسب «فرانس برس». 

وتلقت المفوضية العليا هذه المعلومات من خلال مقابلات أُجريت مع لاجئين فروا من الجنينة والمنطقة المحيطة بها إلى تشاد المجاورة. وتفيد «هذه المعلومات المتطابقة» أن رجال قبيلة المساليت مستهدفون بشكل خاص في عمليات القتل. 

عمليات إعدام بإجراءات موجزة
وقالت المفوضية العليا «من بين 16 شخصًا تمكنّا من مقابلتهم حتى الآن، قال 14 شخصًا إنهم شهدوا عمليات إعدام بإجراءات موجزة واستهداف مجموعات من المدنيين على الطريق بين الجنينة والحدود - سواء بإطلاق النار مباشرة على أشخاص أُمروا بالاستلقاء على الأرض أو إطلاق النار على مجموعة من الناس».

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وتتعلق الشهادات بجرائم قتل وقعت يومي 15 و16 يونيو، وكذلك الأسبوع الماضي. وأفاد تقرير للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 1100 شخص قُتلوا في مدينة الجنينة وحدها. 

وقالت المفوضية «نفهم أن أعمال القتل وأعمال العنف الأخرى مستمرة ويصاحبها خطاب كراهية مستمر ضد مجتمع المساليت، بما في ذلك دعوات إلى قتلهم وطردهم من السودان».

وقف أعمال العنف وخطاب الكراهية 
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قادة قوات الدعم السريع إلى «الإدانة الفورية والصريحة لقتل الأشخاص الفارين من الجنينة ووقف أعمال العنف الأخرى وخطاب الكراهية ضدهم على أساس انتمائهم العرقي».

وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل وأعمال العنف الأخرى، وقالت إن الجنينة صارت غير صالحة للعيش بعد تدمير مرافق البنية التحتية الأساسية في حين ما زال إيصال المساعدات الإنسانية متعذرًا. ودعت المفوضية إلى المبادرة «على الفور لإنشاء ممر إنساني بين تشاد والجنينة، وممر آمن للمدنيين إلى خارج المناطق المتضررة من المعارك».

واندلعت الاشتباكات في 15 أبريل في السودان، وهو من أفقر دول العالم، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. ويشهد إقليم دارفور كثافة في أعمال العنف بعد أن كان مسرحًا للفظائع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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