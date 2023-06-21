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تجدد المعارك في السودان فور انتهاء الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 01:03 مساء
تجدد المعارك في السودان فور انتهاء الهدنة
طفل يحمل أكياس الخبز في أحد شوارع الخرطوم، 20 يونيو 2023. (أ ف ب)
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استيقظ سكان العاصمة السودانية، الأربعاء، على تجدد القصف المدفعي والمعارك مع انتهاء هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع امتدت ثلاثة أيام، فيما شهدت ولاية جنوب كردفان أعمال عنف كثيفة منذ الصباح الباكر.

وأفاد شهود عيان وكالة «فرانس برس» بأنه مع انتهاء الهدنة، شهدت منطقة شمال أم درمان (شمال غرب العاصمة) «قصفًا مدفعيًا» فيما حلقت فوقها طائرات مقاتلة. وفي جنوب أم درمان، أفاد آخرون بوقوع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة على مقربة من سلاح المهندسين.

وجنوب البلاد في ولاية جنوب كردفان بمدينة الدلنج، قال أحد السكان لـ«فرانس برس»: «منذ الثالثة صباحًا نسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف وقذائف تسقط داخل الأحياء السكنية».

حريق في مقر الاستخبارات السودانية
وشب حريق مساء الثلاثاء في مقر الاستخبارات في العاصمة في اليوم الأخير من هدنة مدتها 72 ساعة انتهت، الأربعاء، في السادسة صباحًا (04.00) بتوقيت غرينتش.

وأشار مصدر في الجيش في تصريح إلى «فرانس برس» إلى أن قوات الدعم السريع «قصفت المبنى»، في خرق للهدنة.

ورد مصدر في قوات الدعم السريع قائلًا إن «مسيرة تابعة للجيش قصفت المبنى حيث تجمّع عناصر في قوات الدعم السريع»، وأشار إلى أن القصف «أدى إلى حريق ودمار جزئي في مقر الاستخبارات».

أوقعت المعارك الدائرة بين الجيش بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو أكثر من ألفي قتيل، وفقًا لتقديرات يرى خبراء أنها أقل بكثير من الواقع.

جثث في الشوارع
وفي الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور في غرب البلاد، والمدينة الأكثر تضررًا من الحرب، تمتلئ الشوارع المهجورة بالجثث فيما تعرضت المتاجر للنهب.

وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد من أن النزاع «اكتسب الآن بُعدًا عرقيًا»، وتحدثت عن احتمال وقوع «جرائم ضد الإنسانية» في دارفور.

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ومنذ أيام يفر سكان الجنينة سيرًا على القدمين في طوابير طويلة، حاملين معهم ما تيسر، على أمل الوصول إلى تشاد الواقعة على بُعد 20 كيلومترًا إلى الغرب. ويقول هؤلاء الفارون من أتون المعارك إنهم يتعرضون لإطلاق نار ويجرى تفتيشهم مرات عدة على الطريق.

وحسب منظمة «أطباء بلا حدود»، فإن «15 ألف سوداني، من بينهم قرابة 900 جريح، فروا إلى مدينة آدريه في تشاد التي استقبلت أكثر من 150 ألف لاجئ حتى الآن، تحت وابل من النيران التي يطلقها الجيش وقوات الدعم السريع ومقاتلون قبليون ومدنيون مسلحون».

أكثر من 2.5 مليون لاجئ ونازح
وفي مختلف أنحاء السودان، بلغ عدد النازحين «مليوني شخص»، وفقًا للمفوضية العليا للاجئين، كما أحصت المنظمة الدولية للهجرة «550 ألف شخص فروا إلى الدول المجاورة».

وتعهد المجتمع الدولي خلال اجتماع عقد في جنيف، الإثنين الماضي، تقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات، وهو نصف ما تحتاجه المنظمات الانسانية وفقًا لتقديراتها الميدانية.

ويعتمد 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة في بلد يغرق في الدمار والعنف بسرعة «غير مسبوقة»، وفق تعبير الأمم المتحدة.

وحذر مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان إدي راو، الثلاثاء، من أن «الاحتياجات الإنسانية بلغت مستويات قياسية في وقت لا تبدو فيه أي مؤشرات على نهاية للنزاع». وتأخر وصول المساعدات إلى السودان. وفي بداية الحرب، قالت المنظمات الإنسانية إنها لم تحصل سوى على 15% من الأموال اللازمة لعملياتها.

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