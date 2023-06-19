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غوتيريس: السودان يغرق في «الموت والدمار» بسرعة «غير مسبوقة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 03:38 مساء
غوتيريس: السودان يغرق في «الموت والدمار» بسرعة «غير مسبوقة»
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (الإنترنت)
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الإثنين، من أن السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة، وذلك في مستهل مؤتمر تستضيفه جنيف لتنسيق إيصال المساعدات إلى هذا البلد حيث تتواصل الحرب منذ أكثر من شهرين.

وقال غوتيريس أمام المشاركين في المؤتمر إن «حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوقة، من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة»، وفق «فرانس برس».

تستضيف جنيف السويسرية، الإثنين، مؤتمرًا برعاية السعودية لمحاولة تنسيق وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان السودان حيث الحرب مستمرة منذ أكثر من شهرين. والأحد، دخلت هدنة جديدة حيز التنفيذ أبرمها الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

-  جنيف تستضيف مؤتمرًا لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان
- قصف جوي ومدفعي في الخرطوم ونزوح متواصل من دارفور

والتزم الطرفان وقف إطلاق النار للسماح بمرور المساعدات الإنسانية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وهي إحدى أفقر دول العالم. ورغم توقف إطلاق النار الأحد بعد عدة أيام من القصف المتواصل، لا تزال الأدوية والمواد الغذائية شحيحة.

«المقاتلون يريدون تعويض أيام الهدنة»
وأبدى سكان في العاصمة رغبتهم في أن تكون اتفاقات وقف النار أطول. وقالت هناء حسين التي تقطن وسط الخرطوم «مشكلتنا أن الأيام التي تلي الهدنة تكون قاسية جدا كأنما المقاتلون يريدون تعويض أيام الهدنة».

من جهته، قال سامي عمر الذي يقطن ضاحية أم درمان بشمال العاصمة «نريد وقفا شاملا لإطلاق النار»، مضيفا «الهدنة لا تكفى لكي نواصل حياتنا. قد يتوقفون عن القتال، لكن قوات الدعم السريع لن تغادر المنازل (التي سيطر عناصرها عليها)، كما أن المرور عبر نقاط التفتيش صعب أيام القتال».

 أكثر من ألفَي قتيل
وتسبّب النزاع، منذ اندلاعه في 15 أبريل، بمقتل أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أنّ الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة.

كذلك، تسبّبت المعارك بنزوح أكثر من 2,2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم الى دول الجوار، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان وعددهم نحو 45 مليونا، للمساعدة في بلد كان يعد من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل النزاع.

وأشارت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها نالت 16% فقط من التمويل المطلوب. وأعلنت السعودية التي تترأس المؤتمر بالشراكة مع دول وأطراف أخرى، أن المؤتمر هدفه «إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة».

إلى جانب السعودية، ستشارك في المؤتمر كل من قطر ومصر وألمانيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) والاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وفق الحكومة السعودية. ومنذ أسابيع، تقود واشنطن والرياض وساطة في مفاوضات في جدّة لحل النزاع الدائر في السودان.

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