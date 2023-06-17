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قصف جوي ومدفعي في الخرطوم ونزوح متواصل من دارفور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 02:13 مساء
قصف جوي ومدفعي في الخرطوم ونزوح متواصل من دارفور
صورة ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية ملتقطة في 15 يناير 2023 ووفرتها شركة ماكسار تكنولوجيز تظهر منطقة مدرسة في الجنينية عاصمة غرب دارفور. (أ ف ب)
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شهدت الخرطوم صباح السبت، قصفا واشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع استمرار النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في وقت تدفع أعمال العنف في إقليم دارفور مئات من سكانه لعبور الحدود نحو تشاد.

ومنذ 15 أبريل، تشهد الخرطوم ومناطق سودانية عدة معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل مساعي الحلّ والغالبية العظمى من اتفاقات وقف إطلاق النار، وفق وكالة «فرانس برس».

وزاد النزاع من حدة الأزمات التي يعانيها السودان، إحدى أكثر دول العالم فقرا حتى قبل المعارك، وأثّر على مجمل مناحي الحياة لسكانه الذين يقدّر عددهم بأكثر من 45 مليون نسمة.

والسبت، أفاد شهود و«لجان المقاومة» في جنوب الخرطوم بتعرّض منطقة اليرموك إلى «قصف جوي سقط على إثره عدد من الضحايا المدنيين».

وأكد شهود وقوع «اشتباكات بكل أنواع الأسلحة» في جنوب العاصمة، و«قصف صاروخي وبالمدفعية الثقيلة» مصدره ضاحية أم درمان بشمال الخرطوم.

تعرض وسط أم درمان لقصف جوي
وتأتي أعمال العنف هذه غداة تأكيد شهود تعرض وسط أم درمان لقصف جوي من سلاح الطيران التابع للجيش، طال خصوصا حي بيت المال.

وتحدثت «لجان المقاومة» المحلية الجمعة عن وقوع «ثلاث وفيات»، وأضرار في «عدة منازل بالحي» جراء القصف.

من جهتها، اتهمت قوات الدعم الجيش باستخدام الطيران لقصف «عدد من الأحياء المأهولة بالسكان» منها حي بيت المال، «الذي استشهد فيه أكثر من 20 مدنياً بعضهم داخل مسجد».

ومنذ أكثر من شهرين، تتواصل أعمال العنف بشكل شبه يومي في الخرطوم التي كان عدد سكانها يتجاوز خمسة ملايين نسمة، إلا أن مئات الآلاف غادروها منذ بدء النزاع، في ظل نقص المواد الغذائية وتراجع الخدمات الأساسية خصوصا الكهرباء والعناية الصحية.

وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

وكذلك، تسببت المعارك بنزوح أكثر من 2,2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

ستة آلاف شخص فرّوا من الجنينة
وعبر أكثر من 149 ألف شخص نحو تشاد الحدودية مع إقليم دارفور حيث تتخوف الأمم المتحدة من وقوع انتهاكات قد ترقى الى «جرائم ضد الإنسانية»، خصوصا في مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم.

وأشارت منظمة «أطباء بلا حدود» إلى أن نحو ستة آلاف شخص فرّوا من الجنينة خلال الأيام القليلة الماضية فقط، مع «تصاعد أعمال العنف» في دارفور.

- الأمم المتحدة تدعو العالم لمنع وقوع كارثة إنسانية جديدة في دارفور

وأوضحت في بيان السبت أن «ما لا يقل عن 622 جريحا» أدخلوا مستشفى مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان «على مدى الأيام الثلاثة الماضية».

وأشارت إلى أن 430 من هؤلاء يحتاجون إلى «عناية جراحية»، وأن غالبية الإصابات كانت «جراء إطلاق النار».

وتثير الأوضاع في دارفور قلقا متزايدا، إذ حذّرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن ما يشهده الإقليم قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

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