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الأمم المتحدة تدعو العالم لمنع وقوع كارثة إنسانية جديدة في دارفور

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 10:09 مساء
الأمم المتحدة تدعو العالم لمنع وقوع كارثة إنسانية جديدة في دارفور
مركبة تابعة لقوات حفظ السلام في دارفور. (الإنترنت)
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اعتبر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الخميس، أن اقليم دارفور الذي يعيش سكانه «كابوسا» بسبب الحرب في السودان التي دخلت شهرها الثالث، يتجه نحو «كارثة إنسانية» جديدة على العالم منعها.

وقال غريفيث في بيان إن إقليم «دارفور يتجه سريعا نحو كارثة إنسانية. لا يمكن للعالم أن يسمح بحصول ذلك. ليس مرة جديدة». وشهد هذا الإقليم في بداية الألفية الثالثة حربا خلفت نحو 300 الف قتيل وأجبرت أكثر من 2,5 مليون شخص على النزوح، وفق وكالة «فرانس برس».

- السودان.. إدانات ودعوات للتدخل بعد مقتل والي غرب دارفور

وفي وقت سابق اليوم، دانت أطراف في السودان وخارجه قتل والي غرب دارفور مع دخول النزاع في البلاد شهره الثالث، وسط دعوات لتدخل دولي في الإقليم الذي حذّرت الأمم المتحدة من وقوع «جرائم ضد الإنسانية».

واتهم الجيش ليل الأربعاء - الخميس قوات الدعم بخطف خميس أبكر وقتله، في عملية أتت بعد ساعات من إدلائه بتصريحات تلفزيونية اتهم فيها هذه القوات بـ«تدمير» مدينة الجنينة.

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