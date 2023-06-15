السودان.. إدانات ودعوات للتدخل بعد مقتل والي غرب دارفور

القاهرة - بوابة الوسط

دانت أطراف في السودان وخارجه، الخميس، قتل والي غرب دارفور مع دخول النزاع في البلاد شهره الثالث، وسط دعوات لتدخل دولي في الإقليم الذي حذّرت الأمم المتحدة من وقوع «جرائم ضد الإنسانية».

واتهم الجيش ليل الأربعاء - الخميس قوات الدعم بخطف خميس أبكر وقتله، في عملية أتت بعد ساعات من إدلائه بتصريحات تلفزيونية اتهم فيها هذه القوات بـ«تدمير» مدينة الجنينة، وفق وكالة «فرانس برس».

ويشكل ذلك تصعيدا في النزاع الذي اندلع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ويتزامن مع تحذيرات متزايدة بتدهور الأوضاع في إقليم دارفور الذي عانى على مدى عقدين من نزاع دامٍ، خصوصا في الجنينة، مركز غرب دارفور، إحدى الولايات الأربع للإقليم الواقع بغرب السودان عند الحدود مع تشاد.

البرهان يدين اغتيال والي غرب دارفور

وأعلن الجيش ليل الأربعاء - الخميس أن قوات الدعم «خطفت واغتالت والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر» رغم أن «لا علاقة له بمجريات الصراع» الدائر حاليا. ودان البرهان «الهجوم الغادر».

واعتبر البرهان في بيان أن ما تنفذه قوات الدعم «من قتل وسلب ونهب وترويع المواطنين واستهداف المنشآت الخدمية والتنموية بمدينة الجنينة، يعكس مدى الفظائع التي تقوم بها القوات المتمردة ضد الأبرياء العزل». ولم تعلق قوات الدعم السريع رسميا على اتهامها بقتل أبكر.

وقبل ساعات من مقتله، تحدث الوالي إلى قناة «الحدث» السعودية عبر الهاتف وأزيز الرصاص يسمع من حوله، واتهم قوات الدعم بإطلاق قذائف «على رؤوس المواطنين»، مضيفا: «اليوم الجنينة مستباحة (...) كلّها دُمّرت»، وتابع: «هذا شعب قُتل بدم بارد بأعداد كبيرة جدا، بالآلاف»، مطالبا بتدخل «لحماية ما تبقّى من الأرواح».

إدانات محلية ودولية لمقتل والي غرب دارفور

ويضم إقليم دارفور نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريبا. في العقدين الماضيين، تسبب النزاع فيه بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، حسب الأمم المتحدة.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات الى الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب «إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور».

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باختطاف واغتيال والي غرب دارفور

الأمم المتحدة: العنف في دارفور قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»

حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم

وخلال النزاع، لجأ البشير إلى ميليشيا «الجنجويد» لدعم قواته في مواجهة أقليات عرقية في الإقليم. ونشأت قوات الدعم السريع رسميا العام 2013 من رحم هذه الميليشيات.

وأبكر كان زعيم إحدى حركات التمرد الموقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة العام 2020 سعيا لإنهاء النزاع.

ودان سفير الاتحاد الأوروبي آيدن أوهارا «جريمة» القتل، مؤكدا أن «حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية هي التزامات بموجب القانون الدولي، وستتم محاسبة» المسؤولين عن الانتهاكات.

ودانت هيئة محامي دارفور قتل أبكر «بهذه الدرجة الممعنة في الوحشية والقساوة». وشددت على ضرورة «تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العاجل لإيقاف المجازر البشرية والإبادة الجماعية المرتكبة بواسطة الميليشيات العابرة المسنودة بقوات الدعم السريع».

الأمم المتحدة: العنف في دارفور قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»

وسبق مقتل أبكر تحذير رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، الثلاثاء، من أن العنف في دارفور، وخصوصا في الجنينة، قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

وتحدث عن تقارير بشأن هجمات تستهدف المدنيين «على أساس هوياتهم العرقية يُزعم أنها ارتُكِبَت من ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذين يرتدون زي قوات الدعم السريع».

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح «أكليد»، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

نزوح أكثر من مليوني شخص من السودان

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من مليوني شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار.

داخليا، لجأ الآلاف إلى مدينة مدني على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب الخرطوم، والتي بقيت في منأى عن أعمال العنف.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، الخميس، إن فرقها في مدني شهدت «زيادة مقلقة في عدد الوافدين من الخرطوم. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع عدد النازحين من 300 إلى 2800 في موقع واحد تعمل فيه» المنظمة.

ويحتاج 25 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، وفقا للأمم المتحدة، ولكن حتى مايو، جرى تمويل 13% فقط من حاجات المنظمة. وتستضيف جنيف في 19 يونيو، مؤتمرا ترأسه السعودية بالاشتراك مع عدد من الدول والهيئات الدولية، لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان.