جنيف تستضيف مؤتمرًا لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف جنيف السويسرية، الإثنين، مؤتمرًا برعاية السعودية لمحاولة تنسيق وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان السودان حيث الحرب مستمرة منذ أكثر من شهرين.

والأحد، دخلت هدنة جديدة حيز التنفيذ أبرمها الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، بحسب وكالة «فرانس برس».

والتزم الطرفان وقف إطلاق النار للسماح بمرور المساعدات الإنسانية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وهي إحدى أفقر دول العالم. ورغم توقف إطلاق النار الأحد بعد عدة أيام من القصف المتواصل، لا تزال الأدوية والمواد الغذائية شحيحة.

«المقاتلون يريدون تعويض أيام الهدنة»

وأبدى سكان في العاصمة رغبتهم في أن تكون اتفاقات وقف النار أطول. وقالت هناء حسين التي تقطن وسط الخرطوم «مشكلتنا أن الأيام التي تلي الهدنة تكون قاسية جدا كأنما المقاتلون يريدون تعويض أيام الهدنة».

من جهته، قال سامي عمر الذي يقطن ضاحية أم درمان بشمال العاصمة «نريد وقفا شاملا لإطلاق النار»، مضيفا «الهدنة لا تكفى لكي نواصل حياتنا. قد يتوقفون عن القتال، لكن قوات الدعم السريع لن تغادر المنازل (التي سيطر عناصرها عليها)، كما أن المرور عبر نقاط التفتيش صعب أيام القتال».

أكثر من ألفَي قتيل

وتسبّب النزاع، منذ اندلاعه في 15 أبريل، بمقتل أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أنّ الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة.

كذلك، تسبّبت المعارك بنزوح أكثر من 2,2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم الى دول الجوار، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان وعددهم نحو 45 مليونا، للمساعدة في بلد كان يعد من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل النزاع.

وأشارت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها نالت 16% فقط من التمويل المطلوب.

وأعلنت السعودية التي تترأس المؤتمر بالشراكة مع دول وأطراف أخرى، أن المؤتمر هدفه «إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة».

إلى جانب السعودية، ستشارك في المؤتمر كل من قطر ومصر وألمانيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) والاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وفق الحكومة السعودية.

ومنذ أسابيع، تقود واشنطن والرياض وساطة في مفاوضات في جدّة لحل النزاع الدائر في السودان.

«كارثة إنسانية» في دارفور

وسبق أن أُعلنت عدة هدن منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، معظمها برعاية سعوديّة وأميركيّة، لكن لم يحدث التزام بها كليا على الأرض. وبالتالي تصل المساعدات الإنسانية بصعوبة وبكميات قليلة.

وعبر أكثر من 149 ألف شخص نحو تشاد الحدوديّة من إقليم دارفور حيث تثير الأوضاع قلقا متزايدا خصوصا في الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم.

وفي بيان الأحد، أفاد موقع الرئاسة التشادية في بيان، بتفقد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي مدينة أدري الحدودية مع السودان في شرق البلاد من أجل «ضمان الإغلاق الفعلي للحدود».

وأشارت منظمة أطباء بلا حدود بفرنسا عبر حسابها على موقع تويتر إلى أن الأسبوع الماضي «فر نحو 6000 شخص من الجنينة للاحتماء في تشاد بالقرب من أدري».

وأوضحت في بيان السبت أنّ «ما لا يقلّ عن 622 جريحا» أدخلوا مستشفى مدينة أدري التشاديّة الحدوديّة مع السودان «على مدى الأيّام الثلاثة الماضية».

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وقال منسّق المنظّمة في أدري سيبو درايا «الوضع صراحة يفوق طاقتنا لكنّ الجميع يقوم بأقصى ما يمكن للتأقلم».

والخميس، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في بيان إن إقليم «دارفور يتجه سريعا نحو كارثة إنسانية»، مضيفًا «لا يمكن للعالم أن يسمح بحصول ذلك».

والثلاثاء، حذّر رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس من أنّ العنف في دارفور، خصوصا في الجنينة، قد يرقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانيّة».