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مانحون يتعهدون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 07:06 مساء
مانحون يتعهدون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان
نازحون من السودان في تشاد لتلقي مساعدات برنامج الأغذية العالمي. (الإنترنت)
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تعهّد مانحون، اليوم الإثنين، تقديم نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. 

وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، في ختام مؤتمر دولي في جنيف خُصّص للأزمة السودانية، «اليوم، أعلن مانحون عن قرابة 1,5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت ألمانيا تعهدها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو للسودان والمنطقة حتى عام 2024، بينما تعهدت الولايات المتحدة وقطر بتقديم 171 مليون دولار و50 مليون دولار على الترتيب، وأعلنت الأمم المتحدة تخصيص 22 مليون دولار إضافية لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية.

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- قصف جوي ومدفعي في الخرطوم ونزوح متواصل من دارفور

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الإثنين، من دول العالم زيادة تعهداتها بتقديم مساعدات للسودان، حيث أدى الصراع بين فصيلين عسكريين متناحرين إلى فرار نحو 2.2 مليون شخص من منازلهم وصنع أزمة إنسانية كبيرة.

وتقول الأمم المتحدة إن جهود الإغاثة الإنسانية داخل السودان واللاجئين الفارين من البلاد تحتاج نحو ثلاثة مليارات دولار هذا العام، لكن لم يجرِ جمع سوى جزء بسيط من المبلغ.

انعدام الأمن في أنحاء المنطقة
وقال غوتيريس في مؤتمر إعلان التبرعات للسودان والمنطقة الذي تنظمه الأمم المتحدة وألمانيا والسعودية وقطر ومصر، «يمكن أن يتحول السودان بسرعة إلى مكان للفوضى بدون دعم دولي قوي، مما يؤدي لانعدام الأمن في أنحاء المنطقة».

وعبر غوتيريس عن قلقه بشكل خاص حيال العنف العرقي في دارفور والتقارير الواردة عن وقوع أعمال عنف جنسية وأخرى قائمة على نوع الجنس. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مكتبه تلقى تقارير عن تعرض 53 امرأة وفتاة على الأقل لعنف جنسي، مضيفاً أن نساء يتراوح عددهن بين 18 و20 تعرضن للاغتصاب في هجوم واحد.

وبدأ الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل نيسان وسط توترات بشأن خطة انتقالية مدعومة دولياً تفضي إلى انتخابات في ظل حكومة مدنية.

 مقتل أكثر من ثلاثة آلاف
وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف، وحوّل العاصمة الخرطوم إلى منطقة حرب وآثار أعمال عنف دامية في إقليم دارفور غرب البلاد الذي مزقته الصراعات إلى جانب أجزاء أخرى من البلاد.

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة اعتباراً من يوم الأحد وذلك خلال محادثات استضافتها مدينة جدة. وهذا الاتفاق هو الأحدث في سلسلة من اتفاقات الهدنة التي سمحت بتسليم بعض المساعدات الإنسانية لكنها فشلت في منع تأجيج الصراع.

ويقول سكان في الخرطوم إن الهدنة أدت إلى هدوء حدة القتال منذ يوم الأحد رغم انتشار أعمال النهب على أيدي قوات الدعم السريع والعصابات المسلحة مع انحسار الأعمال القتالية.

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