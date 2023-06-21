استشهاد فلسطيني وسط تصاعد هجمات المستوطنين في قرية بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل فلسطيني الأربعاء وسط هجمات شنها مستوطنون ضد قرية ترمسعيا في شمال شرق الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وشاهد عيان.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب «وصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر»، وقال أحد سكان القرية إن نحو 200 مستوطن هاجموا القرية وأحرقوا بيوتًا ومركبات، وشوهد في القرية منازل ومركبات محترقة وجرحى يجري إجلاؤهم في مركبات إسعاف، بحسب «فرانس برس».

200 مستوطن يهاجمون القرية

جاء ذلك غداة مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين بجروح إصابة أحدهم خطرة في هجوم الثلاثاء قرب مستوطنة عيلي بين مدينة رام الله ونابلس. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى إطلاق النار والقضاء على مهاجمين أحدهما في مكان الهجوم والآخر بعد فراره.

وقال عوض أبو سمرة من القرية «في ساعات الظهيرة هاجم نحو 200 مستوطن البلد وحرقوا محاصيل في الأرض لا تحصى، وحرقوا وكسروا أكثر من عشرين بيتا، وحرقوا عشرات المركبات».

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وأضاف أبوسمرة «أطلق المستوطنون علينا عيارات نارية وعندما حضرت الشرطة والجيش الإسرائيلي أطلقوا علينا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع». وتابع أبوسمرة «لدينا 15 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات الإصابات بالاختناق». مشيرًا «إلى أن مواجهات جرت في القرية مع الجيش الذي يحرس المستوطنين».

عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال

وتجمع العشرات الشبان في عيادة طبية صغيرة حيث كان يحري نقل جريحين فلسطينيين في مركبات الإسعاف بينما كان آخرون يتلقون العلاج. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان سابق «وصول 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله نتيجة عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال على أهالي ترمسعيا».

يعيش في الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، نحو 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام.