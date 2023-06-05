استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد الطفل الفلسطيني محمد هيثم التميمي والبالغ ثلاث سنوات، الإثنين متأثرًا بجروح خطرة أصيب بها الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل قرية النبي صالح شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد مستشفى شيبا التابع للاحتلال الإسرائيلي وفاة الطفل محمد هيثم التميمي (ثلاث سنوات) فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تبلّغت من الجانب الإسرائيلي «باستشهاد الطفل». ولفتت الوزارة إلى وجود ترتيبات لنقل جثمانه إلى رام الله الإثنين قبل تشييعه.

الأب: كنت مع ابني في السيارة ذاهبين لزيارة بعض الأقارب

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس تعرّض أحد مواقعه العسكرية قرب مستوطنة «نفيه تسوف» في الضفة الغربية إلى إطلاق نار قبل أن يردّ الجنود المتمركزون عند الموقع على مصدر إطلاق النار.

وبحسب جيش الاحتلا فإنه «نتيجة للنيران الحية التي أطلقها الجيش... أصيب فلسطينيان» أحدهما طفل (ثلاث سنوات) تم نقله في مروحية إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، ووالده. وعبّر الجيش الإسرائيلي عن «أسفه لإلحاق الأذى بغير المقاتلين»، مشيرًا إلى أن الحادثة «قيد الدرس».

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والتقت وكالة «فرانس برس» الأب الذي نقل إلى أحد المستشفيات الفلسطينية قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وقال الأب هيثم التميمي «كنت مع ابني في السيارة ذاهبين لزيارة بعض الأقارب... فجأة أصبت أنا وابني».

إطلاق النار «برج المراقبة العسكري الإسرائيلي»

ويعتقد الأب البالغ 40 عامًا، الذي أصيب في كتفه اليمنى أن إطلاق النار «كان من برج المراقبة العسكري الإسرائيلي». وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحقيق دولي عاجل في جريمة قتل الطفل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» الإثنين إصابة عشرات الشبان الفلسطينيين بعد تصديهم لمجموعات من المستوطنين الذين اقتحموا قرية برقة شمال الضفة الغربية وأضافت «وفا» أن جيش الاحتلال اعتقل 22 فلسطينيًا اليوم خلال مداهمات مختلفة في الضفة الغربية.

ويعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 حوالي 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تُعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.