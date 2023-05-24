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«بطلت أعرف أنام بالليل».. الكوابيس تطارد أطفال قطاع غزة بعد العدوان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 11:30 صباحا
«بطلت أعرف أنام بالليل».. الكوابيس تطارد أطفال قطاع غزة بعد العدوان
طفلة فلسطينية تنظر من نافذة سيارة في غزة. (رويترز)
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بمجرد أن تسمع بيسان المنسي ذات الأعوام العشرة صوت إغلاق أي باب تظن خطأ أنها سمعت صوت سقوط قنبلة ومر أكثر من أسبوع على انتهاء أحدث عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، لكن بيسان تقول إن «الكوابيس لا تزال تطاردها».

وقال أطباء نفسيون في غزة إن الأعراض التي تعاني منها بيسان شائعة بين العديد من الأطفال الذين يعيشون في القطاع، إذ يعانون من قلة النوم والقلق والتبول اللا إرادي، فضلا عن الميل إلى ملازمة أولياء أمورهم وتحاشي الخروج في الأماكن المفتوحة.

ويقول خبراء محليون ودوليون إن الفلسطينيين عاشوا عدة حروب مع إسرائيل منذ العام 2008، مما جعل التعافي من التبعات شبه مستحيل، لأن الأسباب لم تتبدل. وتشير تقديراتهم إلى أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة تتعلق بالصحة النفسية يمثل نحو ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، والذين يعيشون تحت حصار إسرائيلي.
وبدأت الجولة الأخيرة بضربات جوية عدوانية إسرائيلية على غزة، واستمرت المواجهات خمسة أيام.

لا ملاجئ لحماية الفلسطينيين في غزة
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الفلسطينيين أطلقوا أكثر من ألف صاروخ على إسرائيل. وإجمالا، اغتال الاحتلال 33 فلسطينيا في قطاع غزة، من بينهم أطفال وستة من قادة حركة الجهاد، بينما قُتل إسرائيلي واحد وعامل فلسطيني في إسرائيل.

ولا توجد ملاجئ آمنة للاحتماء من القنابل في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من 50% من الفلسطينيين في فقر وليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه غير منازلهم. وحذر مسؤولون فلسطينيون ومنظمات إنسانية دولية من أن نظام الرعاية الصحية في القطاع على وشك الانهيار. وقالت جماعات إغاثة إن الوصول إلى الخدمات الصحية محدود والحركة مقيدة بشدة، كما أن الندوب النفسية عميقة.

وقالت بيسان التي زارت طبيبا نفسيا بعد انتهاء القتال «تغيرت أحلامي مش زي قبل، قبل كانت أحلامي أفضل، صرت كل ما أحلم حلم أخاف وأرتعب وأصحى وبطلت أعرف أنام بالليل». وكان منزل الفتاة الكائن في دير البلح بوسط قطاع غزة من بين عدة منازل تضررت أو تدمرت عندما قصفت إسرائيل الحي الذي يعيشون فيه بعد أن منحت السكان نحو 30 دقيقة للإخلاء.

وقالت بيسان، وهي واحدة من خمسة أشقاء، إنها «ترتعب من الخروج من المنزل حتى ولو للهو مع الأصدقاء». وقبل القتال، كانت تستيقظ مبكرا متلهفة للذهاب إلى المدرسة للاستماع إلى دورس اللغة العربية والتاريخ، المادتان المفضلتان لديها، لكنها لم ترجع إلى المدرسة بعد انتهاء المواجهات. وقالت «أي باب بيسكروه هيك طبق بخاف.. بفكر أنه اليهود قصفوا».

الاحتلال قصف المربع كاملا
وفقًا لمسؤولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فقد أدت الجولة الأخيرة من الضربات الجوية الإسرائيلية، التي بدأت في التاسع من مايو، إلى تدمير 100 وحدة سكنية وإلحاق أضرار بـ2000 مبنى. وندد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بالضربات الجوية الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل مدنيين، ونفت إسرائيل استهداف المدنيين. كما ندد وينسلاند بما وصفه بالإطلاق «العشوائي» للصواريخ تجاه إسرائيل.

وقام نشطاء مجتمعيون ومسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني وأطباء نفسيون بجولة في المناطق المتضررة، والتقوا بالأطفال وعائلاتهم لتقديم إرشادات تساعدهم على التعافي. وقالت جودي حرب (11 عاما)، بينما كان متطوعون يرتدون أزياء شخصيات كرتونية، ويرسمون على وجوه الأطفال ويلعبون ويرقصون «جاية أرفه عن نفسي من الضغط اللي ضغطتنا إياه إسرائيل». وأضافت «حكوا بدهم يقصفوا بيتين وراحوا قصفوا المربع كامل».

ووفقا لمسؤولين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، فقد احتاج نصف الصغار في قطاع غزة، أي نحو 500 ألف طفل، إلى دعم نفسي بعد 11 يوما من القتال في العام 2021 بين حماس وإسرائيل.وقال مسؤولون من الأمم المتحدة وخبراء فلسطينيون في الصحة النفسية، إن هناك حاجة إلى حل سلمي مستدام للاحتلال العسكري الإسرائيلي يضمن عدم تكرار الحروب من أجل سلامة جميع الأطفال النفسية ومستقبلهم.

وبعد جولة جديدة من القتال، تقول عائلات فلسطينية، إن أعراض الصدمة التي عانى منها أطفالهم تفاقمت. وقالت مزيونة المنسي عمة بيسان «للأسف الخوف ظل مزروعا في قلوبهم».

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