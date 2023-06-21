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العراق: تحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 11:36 صباحا
العراق: تحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات
لقطة عامة من وسط بغداد، 18 مايو 2023. (أ ف ب)
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قررت السلطات العراقية إرجاء موعد انتخابات مجالس المحافظات من 6 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بعد عشر سنوات على إجرائها آخر مرة.

وأفاد بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، بأنه جرى تحديد «يوم 18 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاما بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر أكتوبر الماضي»، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم تبرر السلطات أسباب تأجيل الاقتراع. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.

أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ 10 سنوات
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط. وكان مقررا إجراؤها في العام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، وهو من بين مطالب المتظاهرين.

ويرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني في هذه المجالس أرضا خصبة للفساد. وفي وقت سابق، اعترض النائب علاء الركابي رئيس كتلة امتداد المنبثقة عن احتجاجات 2019 على عودة المجالس. وقال حينذاك لوكالة «فرانس برس» إن «الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة وكانت أحد أبواب الفساد ولم تنتج شيئاً».

وحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

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