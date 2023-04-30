الرئيس الإيراني يزور سورية الأربعاء بدعوة من بشار الأسد

القاهرة - بوابة الوسط

يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العاصمة السورية، دمشق الأربعاء المقبل، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد، في زيارة تستمر ليومين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن سفير إيران لدى سورية حسين أكبري، أن زيارة رئيسي إلى دمشق «بالغة الأهمية، نظرا إلى التغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة».

والجمعة الماضية، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان النقطة صفر من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وعمد إلى غرس شجرة زيتون وسط حديقة «إيران» الواقعة علی الشريط الحدودي جنوبي لبنان.

ويتوقع أن يعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب حول سورية، في الأردن غدا الإثنين، في ظل تقارب دول عربية مع نظام الأسد بعد 12 عاما من القطيعة التي بدأت إثر اندلاع الثورة السورية في العام 2011.