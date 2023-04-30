  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الإيراني يزور سورية الأربعاء بدعوة من بشار الأسد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 12:48 مساء
الرئيس الإيراني يزور سورية الأربعاء بدعوة من بشار الأسد
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العاصمة السورية، دمشق الأربعاء المقبل، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد، في زيارة تستمر ليومين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن سفير إيران لدى سورية حسين أكبري، أن زيارة رئيسي إلى دمشق «بالغة الأهمية، نظرا إلى التغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة».

والجمعة الماضية، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان النقطة صفر من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وعمد إلى غرس شجرة زيتون وسط حديقة «إيران» الواقعة علی الشريط الحدودي جنوبي لبنان.

ويتوقع أن يعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب حول سورية، في الأردن غدا الإثنين، في ظل تقارب دول عربية مع نظام الأسد بعد 12 عاما من القطيعة التي بدأت إثر اندلاع الثورة السورية في العام 2011.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - القروض!

كاريكاتير خيري - القروض!
ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما

ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما
انتخابات رئاسية في تركيا تأخذ طابع استفتاء على حكم إردوغان

انتخابات رئاسية في تركيا تأخذ طابع استفتاء على حكم إردوغان
مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية

مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية
«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني

«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني
السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء

الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السعودية تجلي مجموعة أولى من الإيرانيين من السودان إلى جدّة
السعودية تجلي مجموعة أولى من الإيرانيين من السودان إلى جدّة
المبعوث الأممي للسودان: طرفا الصراع منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات
المبعوث الأممي للسودان: طرفا الصراع منفتحان بشكل أكبر على ...
الإمارات تجلي 128 شخصًا من السودان على متن طائرة
الإمارات تجلي 128 شخصًا من السودان على متن طائرة
الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء اليابان الأمن الإقليمي والدولي
الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء اليابان الأمن الإقليمي والدولي
وزراء الخارجية العرب يجتمعون في الأردن لبحث الوضع السوري
وزراء الخارجية العرب يجتمعون في الأردن لبحث الوضع السوري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
المزيد
حمدوك يحذر من اندلاع حرب أهلية في السودان.. ستشكل «كابوسا» للعالم
حمدوك يحذر من اندلاع حرب أهلية في السودان.. ستشكل «كابوسا» ......
وصول أول شحنة مساعدات من «الصليب الأحمر» جوا إلى السودان
وصول أول شحنة مساعدات من «الصليب الأحمر» جوا إلى السودان...
الرئيس الإيراني يزور سورية الأربعاء بدعوة من بشار الأسد
الرئيس الإيراني يزور سورية الأربعاء بدعوة من بشار الأسد...
وزراء الخارجية العرب يجتمعون في الأردن لبحث الوضع السوري
وزراء الخارجية العرب يجتمعون في الأردن لبحث الوضع السوري...
الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء اليابان الأمن الإقليمي والدولي
الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء اليابان الأمن الإقليمي ......
المزيد