سامح شكري: مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية، مشدداً على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان، بحسب بيان نشرته صفحة الخارجية المصرية على «فيسبوك».

سامح شكري ونظيره البريطاني يبحثان عمليات إجلاء الرعايا من السودان

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن تناول عمليات إجلاء الرعايا في أسرع وقت ممكن وبأكثر الوسائل الآمنة الممكنة. كما قدم الوزير البريطانى الشكر لنظيره المصرى على المساعدة التي قدمتها مصر في إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، معرباً عن تطلعه لاستمرار الدعم المصري في إجلاء باقي الرعايا البريطانيين، معرباً عن حرصه على التنسيق مع مصر بشكل وثيق فيما يتعلق بالأوضاع في السودان خلال الفترة المقبلة.

- مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

واتفق الوزيران فى نهاية الاتصال علي أهمية استمرار التواصل وتبادل التقديرات بشأن تطورات الوضع فى السودان، مؤكدين أهمية العمل بكل جهد من أجل حقن الدماء وإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار فى أقرب فرصة ممكنة.

مصر تستقبل أكثر من 16 ألف نازح من السودان

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أبو زيد أن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16 ألف مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى 27 أبريل الجاري.

وأوضح أن أعداد العابرين من السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن ألفي مواطن أجنبي من 50 دولة وست منظمات دولية.