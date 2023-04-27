مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس عبور أكثر من 14 ألف سوداني عبر الحدود إلى الأراضي المصرية منذ بدء القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ قرابة أسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان إنه خلال الأيام القليلة الماضية عبر أكثر من 16 ألف مواطن أجنبي إلى داخل مصر من بينهم أكثر من 14 ألف مواطن سوداني.

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إلى ذلك، تقدر الأمم المتحدة عدد الفارين بسبب الحرب في السودان إلى دول الجوار مثل جنوب السودان وتشاد بنحو 270 ألف شخص.

وتلقت الأمم المتحدة تقارير تفيد بوصول عشرات الآلاف من الأشخاص إلى أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

ونظمت الحكومات الأجنبية من جميع أنحاء العالم في الأيام الأخيرة قوافل برية وطائرات وسفن لإجلاء الآلاف من مواطنيها من البلد الذي مزقته المعارك.

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وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الخميس أن البحرية الفرنسية نقلت قرابة 400 أجنبي من السودان إلى السعودية ، ليرتفع عدد الأشخاص الذين أجلتهم باريس منذ بداية الأزمة إلى أكثر من 900 شخص.

وفي لندن، دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي المواطنين البريطانيين الراغبين في مغادرة السودان إلى الرحيل الآن.

وأجلت لندن 536 شخصا مساء الأربعاء على متن ست طائرات ، بحسب وزارة الخارجية. ومن المقرر أن تنظم رحلات أخرى اليوم الخميس قبل انتهاء الهدنة.