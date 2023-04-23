الأردن يرسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان لإجلاء 260 شخصا من الجالية

القاهرة - بوابة الوسط

أقلعت أربع طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأحد، من مطار ماركا العسكري متجهة إلى جمهورية السودان، لإجلاء 260 شخصًا من الجالية الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية، «تأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتسيير إقلاع الطائرات، بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين؛ خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان».

بدأت فرنسا وبريطانيا ودول أخرى الأحد إجلاء رعاياها من السودان، بعد تأكيد الولايات المتحدة إخلاء سفارتها في الخرطوم، في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

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وتسببت المعارك المستمرة منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف الى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى في البلاد، أو في اتجاه تشاد ومصر.

إطلاق رصاص ودوي انفجارات وتحليق طائرات حربية

وعلى رغم تكرار الدعوات إلى التهدئة، وآخرها اليوم من البابا فرنسيس، سمعت في الخرطوم وضواحيها الأحد أصوات إطلاق الرصاص ودوي انفجارات وتحليق طائرات حربية، وفق ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.

وتسارع في نهاية الأسبوع إجلاء المواطنين الأجانب وسط مخاوف على مصير السودانيين متى انتهت هذه العمليات. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد بدء «عملية إجلاء سريع» لفرنسيين وبعثتها الدبلوماسية تشمل مواطنين أوروبيين وآخرين من «دول شريكة وحليفة»، من دون تفاصيل إضافية.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر «تويتر» أن قواته العسكرية أنهت «عملية إجلاء سريعة ومعقدة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان وسط تصعيد كبير لأعمال العنف وتهديدات لموظفي السفارة».

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية أنه «تقرر في 23 أبريل ضمان إعادة مواطنينا الموجودين في مناطق النزاع برًا عبر المرور بدولة أخرى». وفي حين لم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية، أشارت إلى أن الإجلاء سيشمل «رعايا دول أخرى طلبوا المساعدة».