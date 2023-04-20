مصر: إجلاء غالبية الجنود من السودان.. وتأمين الباقين في السفارة بالخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، إجلاء غالبية القوات المصرية التي كانت تشارك في تدريب مشترك مع نظيرتها السودانية، لافتا إلى تأمين وصول باقي الجنود المصريين إلى مقر السفارة المصرية تمهيدا لإجراءات إخلائهم.

وقال الناطق العسكري المصري عقيد أ ح/ غريب عبدالحافظ غريب، في بيان، إن ثلاث طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات المسلحة المصرية هبطت، أمس الأربعاء، في إحدى القواعد الجوية بالأراضي السودانية لإخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر ثلاث رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية المصرية بالقاهرة.

ولفت الناطق العسكري إلى تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية إلى مقر السفارة المصرية تمهيدا لإتمام إجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوافر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن، منوها بالتنسيق في هذا الإطار مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان.

وأكد بيان الجيش المصري صحة وسلامة العناصر المصرية كافة التي عادت إلى القاهرة وكذا الموجودة بالسفارة المصرية بالخرطوم.

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تأمين باقي الجنود المصريين في السودان

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية المصرية نجاح جهود تأمين سلامة باقي الجنود المصريين الموجودين في السودان لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى السفارة المصرية في الخرطوم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات.

وقالت الخارجية في بيان، إن مصر والإمارات أعربتا عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي.

وأشار البيان إلى تأكيد الدولتين الالتزام بمواصلة جهودهما الرامية إلى وقف الاقتتال وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وشددتا على أهمية تكثيف الجهود الهادفة للعودة للإطار السياسي والحوار لحل جميع الخلافات والمضي قدما في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.