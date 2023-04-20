الجيش السوداني: إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية إلى بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية، الذين جرى احتجازهم في مروي أثناء اندلاع اشتباكات مع قوات الدعم السريع.

وأفادت القوات المسلحة السودانية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الأطقم المصرية جرى نقلها من مطار دنقلا عن طريق أربع طائرات نقل عسكرية مصرية، بتنسيق بين البلدين.

وأضافت أن وجود هذه الأطقم التي تتبع للقوات الجوية المصرية كان وفق بروتوكول تدريب جرى توقيعه بين البلدين عام 2018، ويتم بموجبه إجراء تدريبات مشتركة بين القوتين الجويتين بالبلدين بالتناوب، حيث كان مقررًا إجراء دورة جديدة من تمرين (حماة النيل) في مايو المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة المصرية أن بلاده تجرى جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان لتأمين عودة كافة عناصر القوات المصرية إلى أرض الوطن.