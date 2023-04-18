مجموعة السبع تحض على وقف القتال فورا في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

حض وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء طرفي النزاع في السودان على «وقف الأعمال العدائية فورا» والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد اشتباكات أودت بحياة نحو 200 شخص.

وقال الوزراء في بيان صدر بعد يومين من المحادثات التي أجروها في اليابان «نحض طرفي النزاع على وقف الأعمال العدائية فورا دون شروط مسبقة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ودعوا في البيان «إلى نبذ العنف والعودة إلى المفاوضات واتخاذ خطوات فعالة لخفض التوترات وضمان سلامة جميع المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني».