غوتيريس يدعو إلى «وقف فوري» للقتال في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين إلى «وقف فوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحلّ الأزمة» في السودان حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال غوتيريس «أدين بشدّة اندلاع المعارك الدائرة في السودان»، محذّراً من أنّ «أيّ تصعيد إضافي» للنزاع بين الجيش والقوات شبه العسكرية «قد يكون مدمّراً للبلاد والمنطقة»، بحسب «فرانس برس».

ارتفاع حصيلة القتلى

وارتفعت حصيلة القتلى في السودان جراء الاشتباكات الجارية إلى نحو مئة مدني في السودان حيث يتواصل سماع إطلاق النار ودوي الانفجارات في الخرطوم الإثنين لليوم الثالث من القتال الدائر بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

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وكان التوتر كامنًا منذ أسابيع بين البرهان ودقلو المعروف بـ«حميدتي» اللذين أطاحا معًا بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب في أكتوبر 2021، قبل أن يتحوّل خلافهما السياسي على السلطة خصوصًا، إلى مواجهات السبت.

تواصل المعارك بالأسلحة الثقيلة

وتتواصل المعارك بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة في البلاد، فيما تدخّل سلاح الجو بانتظام حتى داخل الخرطوم لقصف مقار قوات الدعم السريع، القوة التي كانت معروفة بـ«الجنجويد» في عهد عمر البشير، وقاتلت إلى جانب قواته في إقليم دارفور، قبل أن تتحوّل الى قوة رديفة للجيش بعد الإطاحة بالبشير وتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين لوقت قصير.

وعلى تويتر كتبت قوات حميدتي بالإنجليزية إن «البرهان يقصف المدنيين من الجو، ونحن مستمرون في القتال وسوف نقدمه للعدالة».

ويصعب تشخيص الوضع على الأرض. فقد أعلنت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على المطار السبت، الأمر الذي نفاه الجيش. وقالت إنها دخلت القصر الرئاسي، لكن الجيش ينفي ذلك أيضًا ويؤكد أنه يسيطر على المقر العام لقيادته العامة، أحد أكبر مجمعات السلطة في الخرطوم.