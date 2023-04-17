واشنطن ولندن تدعوان إلى وقف فوري للعنف في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزيرا الخارجية الأميركية والبريطاني بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان الإثنين إلى «وقف فوري» للعنف في السودان حيث خلفت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع 97 قتيلا.



وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى «وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات»، حسب وكالة «فرانس برس».

اشتباكات السودان

واندلعت المواجهات في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، إذ أعلنت قوات الدعم السريع حينها السيطرة على عدة مواقع عسكرية ومدنية مهمة في الخرطوم وشمال البلاد، قبل أن ينفي الجيش وقوع تلك المواقع في قبضة الدعم السريع.

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ودارت أمس مواجهات عنيفة في أم درمان القريبة من العاصمة وأيضا القضارف ومواقع أخرى، فيما دعت جامعة الدول العربية في اجتماع طارئ الطرفين إلى وقف إطلاق النار، كما صدرت دعوات مماثلة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا.