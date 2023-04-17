  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 97 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 09:44 صباحا
ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 97 قتيلا
عامود دخان يتصاعد من موقع اشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم، 16 أبريل 2023، (الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى 97 قتيلا، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى وفق ما أعلنت نقابة أطباء السودان صباح الإثنين.

وجاء في بيان للنقابة أن «ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا (..) منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد، السبت»، موضحا أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى إذ أن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل، حسب وكالة «فرانس برس».

اشتباكات السودان
واندلعت المواجهات في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، إذ أعلنت قوات الدعم السريع حينها السيطرة على عدة مواقع عسكرية ومدنية مهمة في الخرطوم وشمال البلاد، قبل أن ينفي الجيش وقوع تلك المواقع في قبضة الدعم السريع.

- رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يتوجه «فورا» إلى السودان
- اشتباكات الخرطوم: السودانيون تحت النيران مع انقطاع الماء والكهرباء وشح المؤن
- سفارة ليبيا في السودان: لم نتلق أي نداءات استغاثة.. والجالية الليبية بخير
- الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات والعودة للمسار السلمي بالسودان

ودارت أمس مواجهات عنيفة في أم درمان القريبة من العاصمة وأيضا القضارف ومواقع أخرى، فيما دعت جامعة الدول العربية في اجتماع طارئ الطرفين إلى وقف إطلاق النار، كما صدرت دعوات مماثلة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام سلبية تاريخية لبرشلونة في تعادله أمام خيتافي

أرقام سلبية تاريخية لبرشلونة في تعادله أمام خيتافي
الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط مجددا ويوسع الفارق مع ميلان إلى 9 نقاط

الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط مجددا ويوسع الفارق مع ميلان إلى 9 نقاط
دوري السلة الأميركي: كينغز يحقق أول فوز له من 17 عاما في «البلاي أوف»

دوري السلة الأميركي: كينغز يحقق أول فوز له من 17 عاما في «البلاي أوف»
ليبيا تنافس المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023

ليبيا تنافس المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023
كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا
ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام تشيلسي

ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام ...
دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول 2040

دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول 2040
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»

فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»

هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»
«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي

أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»

مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اشتباكات الخرطوم: السودانيون تحت النيران مع انقطاع الماء والكهرباء وشح المؤن
اشتباكات الخرطوم: السودانيون تحت النيران مع انقطاع الماء ...
الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات والعودة للمسار السلمي بالسودان
الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات والعودة للمسار ...
إصابة 4 جنود أتراك في هجمات بشمال سورية
إصابة 4 جنود أتراك في هجمات بشمال سورية
5 قتلى جراء سقوط قذيفتين على منزل وزير المعادن السوداني
5 قتلى جراء سقوط قذيفتين على منزل وزير المعادن السوداني
ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 97 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 97 قتيلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد ......
المزيد
قادة شرق أفريقيا يعتزمون التوجه إلى السودان للتوسط في الصراع
قادة شرق أفريقيا يعتزمون التوجه إلى السودان للتوسط في الصراع...
السودان.. موفد الأمم المتحدة يعرب عن خيبة أمله بسبب انتهاكات الهدنة من طرفي النزاع
السودان.. موفد الأمم المتحدة يعرب عن خيبة أمله بسبب انتهاكات......
واشنطن ولندن تدعوان إلى وقف فوري للعنف في السودان
واشنطن ولندن تدعوان إلى وقف فوري للعنف في السودان...
ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 97 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 97 قتيلا...
5 قتلى جراء سقوط قذيفتين على منزل وزير المعادن السوداني
5 قتلى جراء سقوط قذيفتين على منزل وزير المعادن السوداني...
المزيد