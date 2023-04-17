ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 97 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى 97 قتيلا، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى وفق ما أعلنت نقابة أطباء السودان صباح الإثنين.

وجاء في بيان للنقابة أن «ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا (..) منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد، السبت»، موضحا أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى إذ أن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل، حسب وكالة «فرانس برس».

اشتباكات السودان

واندلعت المواجهات في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، إذ أعلنت قوات الدعم السريع حينها السيطرة على عدة مواقع عسكرية ومدنية مهمة في الخرطوم وشمال البلاد، قبل أن ينفي الجيش وقوع تلك المواقع في قبضة الدعم السريع.

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ودارت أمس مواجهات عنيفة في أم درمان القريبة من العاصمة وأيضا القضارف ومواقع أخرى، فيما دعت جامعة الدول العربية في اجتماع طارئ الطرفين إلى وقف إطلاق النار، كما صدرت دعوات مماثلة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا.