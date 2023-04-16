الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات والعودة للمسار السلمي بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة في السودان، والعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن اجتماع المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن التطورات بالسودان، اليوم الأحد، وذلك بناءً على طلب مصر والسعودية.

وأعرب المجلس عن الأسف الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة،، مطالبًا بضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة حقنًا للدماء وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته.

الجامعة العربية تحذر من التداعيات الخطيرة للتصعيد في السودان إقليميًا

وأكد المجلس أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى التحذير من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليًا وإقليميًا، داعيًا كافة الأطراف إلى إعلاء مصلحة السودان، عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل معًا على تهدئة الأوضاع تفاديا لتفاقمها ومنعًا لتدهورها.

- غوتيريس يطالب بـ«محاسبة المسؤولين» عن مقتل ثلاثة موظفين أمميين في السودان

- اشتباكات الخرطوم: السودانيون تحت النيران مع انقطاع الماء والكهرباء وشح المؤن

الجامعة العربية: الدعوة لإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات السودان

وشدد البيان على استعداد جامعة الدول العربية لبذل كافة المساعي من أجل معاونة السودان على إنهاء هذه الأزمة بشكل قابل للاستدامة، بالإضافة إلى العمل على المتابعة الحثيثة بشكل مستمر لتطورات الأزمة الراهنة وتكثيف الاتصالات العربية اللازمة لتحقيق ما تقدم، والدعوة لإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان.

ودعا المجلس مجموعة السفراء العرب المعتمدين في الخرطوم إلى التنسيق فيما بينهم والتواصل المستمر مع السلطات والأطراف والمكونات السودانية وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع في السودان، والتنسيق مع الأمانة العامة والدولة الرئيس للمجلس على المستوى الوزاري في هذا الشأن.

وأسفرت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، عن مقتل 56 مدنيًا على الأقل و«عشرات» العسكريين، وجرح نحو 600 شخص آخرين، كما ذكرت نقابة الأطباء الأحد.