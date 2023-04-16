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مصر تدعو للوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان وتغليب لغة الحوار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 06:17 مساء
مصر تدعو للوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان وتغليب لغة الحوار
قوات تابعة للجيش السوداني. (الإنترنت)
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دعت وزارة الخارجية المصرية أطراف النزاع الجاري في السودان، على ضوء استمرار العمليات العسكرية واحتمالات التصعيد، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية حقنًا لدماء أبناء الشعب السوداني، وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات، حفاظًا على سلامة واستقرار البلاد، وحماية مقدرات الشعب السوداني وطموحات ثورته المجيدة.

وذكر بيان للخارجية على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» «تعبر مصر عن أسفها الشديد وخالص عزائها لسقوط ضحايا ووقوع إصابات بين صفوف الأشقاء في السودان، سواء من العسكريين أو المدنيين، جراء المواجهات العسكرية الجارية، فإنها تؤكد على أنها لن تألو جهدًا في القيام بالجهود اللازمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة».

 المبادرة «المصرية - السعودية»
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن المبادرة «المصرية - السعودية» جاءت بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ومبادرة الوساطة «المصرية - الجنوب سودانية»، والاتصالات والمشاورات التي تضطلع بها مصر حاليًا مع الأطراف المعنية داخل السودان وخارجه، من أجل تحقيق هذا الهدف.

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وشددت مصر على ضرورة عدم استغلال أي طرف خارجي التطورات الجارية في السودان من خلال القيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع أو تهدف للنيل من سلامة أراضيه، وبما يؤثر على أمن واستقرار وسلامة الشعب السوداني الشقيق. 
كما أكدت ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الجالية المصرية في السودان، وكذلك المنشآت والممتلكات الخاصة بالبعثات الرسمية المصرية.

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