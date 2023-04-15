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المغرب يحبط محاولة اقتحام 150 مهاجراً غير نظامي جيب سبتة الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 07:24 مساء
المغرب يحبط محاولة اقتحام 150 مهاجراً غير نظامي جيب سبتة الإسباني
ضباط الأمن المغاربة يقومون بالحراسة أثناء سير المهاجرين على الساحل في مدينة الفنيدق الشمالية في محاولة لعبور الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني. (الإنترنت)
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أحبطت السلطات المغربية محاولة نحو 150 مهاجراً غير نظامي اقتحام جيب سبتة الإسباني انطلاقاً من المملكة وأوقفت 70 منهم، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال مصدر في السلطات المحلية «جرى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إحباط محاولة للهجرة غير المشروعة صوب ثغر سبتة، على مستوى منطقة الخلوط»، في منطقة الفنيدق المحاذية لسبتة، بحسب «فرانس برس».

قام بهذه المحاولة نحو 150 مهاجراً يتحدّرون من دول في أفريقيا جنوب الصحراء، أوقف 70 منهم، وفق ما أضاف نفس المصدر. وأوضح أنّ «بعضهم كانوا مسلّحين بعصي وحجارة وأسلحة بيضاء»، مشيراً إلى «إصابة 14 عنصراً من أفراد القوات العمومية وست إصابات بين صفوف هؤلاءء المهاجرين»، نُقلوا إلى المستشفى.

تراجع تدفق الهجرة غير النظامية باتجاه إسبانيا
ويُعدّ جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان شمال المغرب منفذاً تقليدياً للمهاجرين غير النظاميين، الذين يحاولون ولوجهما عبر تسلّق سياجات حدودية عالية تتخللها أسلاك شائكة، فضلاً عن الطرق البحرية عبر المتوسط أو المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري.

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لكنّ تدفق الهجرة غير النظامية باتجاه إسبانيا تراجع بأكثر من 25% في عام 2022، مع انخفاض ملحوظ، خصوصاً في عدد الوافدين من طريق البحر، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية. ويأتي هذا بعد استئناف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مكافحة الهجرة غير النظامية، العام الماضي بعد أزمة دبلوماسية دامت نحو عام.

في المقابل شاب هذا التعاون حادث مأساوي في يونيو، حين حاول نحو ألفي مهاجر، معظمهم سودانيون، اقتحام معبر حدودي بين الناظور وجيب مليلية مما تسبّب بمقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

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