الاتحاد الأفريقي يدعو دوله إلى قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الاتحاد الأفريقي دوله الأعضاء إلى قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ودعم انضمامها إلى المنظمات والمواثيق الدولية، بعدما أكد دعمه توجه فلسطين إلى تجديد طلبها للحصول على تلك العضوية.

وأكد الاتحاد الأفريقي في بيان ختامي لدورته العادية الـ36، مساء اليوم الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري العنصري الإسرائيلي.

الاتحاد الأفريقي يستهجن استمرار التعنت الإسرائيلي

واستهجن الاتحاد، في إعلان القمة الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استمرار التعنت الإسرائيلي، والحكومات المتعاقبة برفض المبادرات والدعوات المتكررة من القيادة الفلسطينية ومن المجتمع الدولي، للانخراط في مفاوضات سلمية.

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وشدد على دعمه لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين. وأكد الاتحاد كذلك مكانة ومركزية قضية فلسطين العادلة، وثبات الموقف الداعم لها، ولقراراتها في المحافل الدولية، حاثًا الدول الأعضاء كافة على الاستمرار بتقديم الدعم للقضية الفلسطينية، ورفضه استباحة إسرائيل للحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، وترسيخ نظام الابارتهايد.

الاتحاد الأفريقي يجدد دعمه لمبادرة محمود عباس

وجدد إعلان القمة الأفريقية دعمه وتأييده لمبادرة الرئيس محمود عباس للسلام ودعواته المتكررة، بما فيها خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أيلول 2022، ودعوته للأمين العام للأمم المتحدة لوضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، داعيا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى عدم إهدار هذه الفرصة لتحقيق السلام.

ورحب الاتحاد الأفريقي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، «طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين والآثار المترتبة على هذا الوجود والممارسات غير القانونية المرتبطة به»، داعيًا الدول الأعضاء إلى مساندة دولة فلسطين في هذا المسعى.

ودعا الدول الأعضاء كافة إلى احترام الوضع التاريخي في مدينة القدس، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم، معتبرا أي إجراء أو قرار استعماري إسرائيلي بفرض قوانين أو ولاية قضائية وإدارية، لاغيا وباطلا، ومخالفا للقانون الدولي.

الاتحاد الأفريقي يدين الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية

ودان الاتحاد الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية التي تطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يميز بين السكان الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس العرق والدين، ويمنح للإسرائيليين تفوقا في الحقوق والامتيازات على أصحاب الأرض الفلسطينيين. كما دان استمرار إسرائيل بتنفيذ سياسة الإعدام الميداني، والاعتقال الإداري والتعسفي، وإساءة المعاملة والإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين.

واستنكر السياسات الإسرائيلية التعسفية في الاستمرار بالاحتفاظ بالمعتقلين الفلسطينيين في ظروف قاسية وإهمال طبي، بما فيها سياسة الاعتقال الإداري دون محاكمة، وسياسة اعتقال ومحاكمة الأطفال، والاستمرار بسياسة احتجاز جثامين الشهداء والأسرى، وكذلك الاستهداف الغاشم والمتكرر بحق الطواقم الطبية والإعلامية، واستهداف كبار السن والنساء والأطفال.

ودان الاتحاد الأفريقي حظر إسرائيل عمل اللجان والمقررين الخاصين الدوليين، ومنع أعضاء مكتب المفوض السامي من الدخول إلى دولة فلسطين وإنهاء عمل بعثة التواجد الدولي بالخليل.

وشدد على رفضه العدوان الإسرائيلي الهمجي والمستمر على قطاع غزة، معربا عن بالغ القلق تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع، مؤكدًا رفضه بشكل قاطع الاستهداف المتعمد للمجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل إسرائيل.