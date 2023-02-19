  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأفريقي يدعو دوله إلى قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 11:37 مساء
الاتحاد الأفريقي يدعو دوله إلى قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة
صورة للمشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. (أ ف ب)
alwasat radio

دعا الاتحاد الأفريقي دوله الأعضاء إلى قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ودعم انضمامها إلى المنظمات والمواثيق الدولية، بعدما أكد دعمه توجه فلسطين إلى تجديد طلبها للحصول على تلك العضوية.

وأكد الاتحاد الأفريقي في بيان ختامي لدورته العادية الـ36، مساء اليوم الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري العنصري الإسرائيلي.

الاتحاد الأفريقي يستهجن استمرار التعنت الإسرائيلي
واستهجن الاتحاد، في إعلان القمة الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استمرار التعنت الإسرائيلي، والحكومات المتعاقبة برفض المبادرات والدعوات المتكررة من القيادة الفلسطينية ومن المجتمع الدولي، للانخراط في مفاوضات سلمية.

- الاتحاد الأفريقي يطرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة بأديس أبابا

وشدد على دعمه لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين. وأكد الاتحاد كذلك مكانة ومركزية قضية فلسطين العادلة، وثبات الموقف الداعم لها، ولقراراتها في المحافل الدولية، حاثًا الدول الأعضاء كافة على الاستمرار بتقديم الدعم للقضية الفلسطينية، ورفضه استباحة إسرائيل للحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، وترسيخ نظام الابارتهايد.

الاتحاد الأفريقي يجدد دعمه لمبادرة محمود عباس
وجدد إعلان القمة الأفريقية دعمه وتأييده لمبادرة الرئيس محمود عباس للسلام ودعواته المتكررة، بما فيها خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أيلول 2022، ودعوته للأمين العام للأمم المتحدة لوضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، داعيا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى عدم إهدار هذه الفرصة لتحقيق السلام.

ورحب الاتحاد الأفريقي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، «طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين والآثار المترتبة على هذا الوجود والممارسات غير القانونية المرتبطة به»، داعيًا الدول الأعضاء إلى مساندة دولة فلسطين في هذا المسعى.

ودعا الدول الأعضاء كافة إلى احترام الوضع التاريخي في مدينة القدس، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم، معتبرا أي إجراء أو قرار استعماري إسرائيلي بفرض قوانين أو ولاية قضائية وإدارية، لاغيا وباطلا، ومخالفا للقانون الدولي.

الاتحاد الأفريقي يدين الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية
ودان الاتحاد الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية التي تطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يميز بين السكان الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس العرق والدين، ويمنح للإسرائيليين تفوقا في الحقوق والامتيازات على أصحاب الأرض الفلسطينيين. كما دان استمرار إسرائيل بتنفيذ سياسة الإعدام الميداني، والاعتقال الإداري والتعسفي، وإساءة المعاملة والإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين.

واستنكر السياسات الإسرائيلية التعسفية في الاستمرار بالاحتفاظ بالمعتقلين الفلسطينيين في ظروف قاسية وإهمال طبي، بما فيها سياسة الاعتقال الإداري دون محاكمة، وسياسة اعتقال ومحاكمة الأطفال، والاستمرار بسياسة احتجاز جثامين الشهداء والأسرى، وكذلك الاستهداف الغاشم والمتكرر بحق الطواقم الطبية والإعلامية، واستهداف كبار السن والنساء والأطفال.

ودان الاتحاد الأفريقي حظر إسرائيل عمل اللجان والمقررين الخاصين الدوليين، ومنع أعضاء مكتب المفوض السامي من الدخول إلى دولة فلسطين وإنهاء عمل بعثة التواجد الدولي بالخليل.

وشدد على رفضه العدوان الإسرائيلي الهمجي والمستمر على قطاع غزة، معربا عن بالغ القلق تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع، مؤكدًا رفضه بشكل قاطع الاستهداف المتعمد للمجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل إسرائيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس

ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
توافد آلاف اليابانيين إلى حديقة «أوينو» لتوديع 4 حيوانات باندا

توافد آلاف اليابانيين إلى حديقة «أوينو» لتوديع 4 حيوانات باندا
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ...
فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)

فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص

نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر

«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر
نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»

نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%

«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
سبانخ مغذية في خطوات بسيطة

سبانخ مغذية في خطوات بسيطة
امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي

امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي
ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير

ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير
النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»

النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أطباء بلا حدود» تدعو لزيادة «عاجلة» للمساعدات الموجهة لشمال غرب سورية
«أطباء بلا حدود» تدعو لزيادة «عاجلة» للمساعدات الموجهة لشمال غرب ...
الأمم المتحدة: 8.8 مليون شخص تضرروا بسبب الزلزال في سورية
الأمم المتحدة: 8.8 مليون شخص تضرروا بسبب الزلزال في سورية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
تركيا توقف جهود البحث عن ناجين من الزلزال في كل المناطق باستثناء محافظتين
تركيا توقف جهود البحث عن ناجين من الزلزال في كل المناطق باستثناء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية...
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق...
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للسودان (صور)
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي ......
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر الزلزال
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر ......
المزيد
الاتحاد الأفريقي يدعو دوله إلى قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة
الاتحاد الأفريقي يدعو دوله إلى قبول عضوية فلسطين الكاملة في ......
حميدتي: ملتزمون بمبدأ جيش واحد في السودان ودمج قوات الدعم السريع
حميدتي: ملتزمون بمبدأ جيش واحد في السودان ودمج قوات الدعم ......
خفر السواحل التونسيون ينقذون 400 مهاجر في ليلة واحدة
خفر السواحل التونسيون ينقذون 400 مهاجر في ليلة واحدة...
تركيا توقف جهود البحث عن ناجين من الزلزال في كل المناطق باستثناء محافظتين
تركيا توقف جهود البحث عن ناجين من الزلزال في كل المناطق ......
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال ......
المزيد