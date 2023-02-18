الاتحاد الأفريقي يطرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة بأديس أبابا

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الاحتلال الإسرائيلي السبت بطرد مبعوثته من قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متّهمة إيران، عدوها اللدود، بتدبير هذه الخطوة بمساعدة الجزائر وجنوب أفريقيا.

ويُظهر مقطع فيديو يجري تداوله على الشبكات الاجتماعية حُراسا يرافقون نائبة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار- لي خارج قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وفق «فرانس برس».

ووصف ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الحادث بأنه «خطير» مشيرا إلى أن بار- لي «مراقِبة معتمدة تحمل بطاقة دخول»، في ادعاء دحضه مسؤول الاتحاد الأوروبي.

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من جهته، قال مسؤول في الاتحاد الأفريقي إن الدبلوماسية التي «طُلب منها المغادرة» لم تتلق دعوة لحضور الاجتماع، وكانت قد وجهت دعوة غير قابلة للتحويل إلى سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأفريقي أليلي أدماسو. وأضاف «من المؤسف أن يسيء الشخص المعني استخدام» هذه البادرة.

صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي عام 2021

وردا على سؤال حول اتهامات الاحتلال الإسرائيلي لجنوب أفريقيا والجزائر بالوقوف وراء ما حدث، قال فنسينت ماغوينيا الناطق باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا خلال القمة «عليها تقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاتها».

وحصل الاحتلال الإسرائيلي على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي عام 2021 بعد عقود من الجهود الدبلوماسية، ما أثار احتجاجات من أعضاء نافذين في التكتل مثل جنوب أفريقيا والجزائر اللتين قالتا إن ذلك يتعارض مع مواقف الاتحاد الأفريقي الداعمة للفلسطينيين.

مطالبة فلسطينية بسحب الاعتماد

العام الماضي، سادت حالة من الاستياء بشأن اعتماد إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي مع مطالبة الفلسطينيين بسحب الاعتماد منها. وعلّقت قمة العام 2022 نقاشا حول ما إذا كان سيسحب الاعتماد من إسرائيل وشكّلت لجنة لدراسة هذه المسألة.

وبدأ الجدال عندما وافق موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على اعتماد إسرائيل كمراقب، ما أثار خلافا داخل هذه الهيئة التي تقدّر أهمية التوافق في الآراء. ولم يذكر الاتحاد الأفريقي ما إذا كانت صفة إسرائيل كمراقب ستطرح للنقاش في قمة هذا العام.