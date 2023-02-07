رئيس الهلال الأحمر السوري يدعو لرفع الحصار والعقوبات الاقتصادية لمواجهة تداعيات الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي، اليوم الثلاثاء، لرفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، عن حبوباتي قوله في مؤتمر صحفي: «نحتاج لمعدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لمواصلة إنقاذ وإزالة الأنقاض، وهذا يتطلب رفع العقوبات عن سوريا في أسرع وقت»، حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأضاف حبوباتي أن «عدد الضحايا مرشح للارتفاع، وإن هناك عددا من الأبنية ما زال مهددا بالانهيار، نتائج الزلزال كارثية ومتطوعونا في حالة جاهزية ولكن نفتقد إلى المعدات».

تخصيص مراكز الإيواء

وبين حبوباتي أن الحكومة خصصت 126 مركز إيواء في حلب، و23 في اللاذقية، وخمسة في حماة، وثلاثة في حمص، وثلاثة في طرطوس لمساعدة المتضررين.

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وقال حبوباتي: «تلقينا اتصالات من المغتربين السوريين في عدد كبير من الدول، وسنقوم بفتح حساب في البنوك السورية لتلقي التبرعات».

ووجه حبوباتي نداء استغاثة إنسانيا، متمنيا من الدول المانحة التعاون لرفع الحصار، مشيرا إلى أن «العقوبات الاقتصادية تؤثر على الوضع الإنساني، وعمليات الإنقاذ صعبة ولا يوجد وقود حتى لإرسال القوافل، وهذا بسبب الحصار والعقوبات».