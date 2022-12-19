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قوات الأمن السودانية تفرق تظاهرة رافضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ومدنيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 06:43 مساء
قوات الأمن السودانية تفرق تظاهرة رافضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ومدنيين
متظاهرون ضد اتفاق بين الجيش ومجموعات مدنية في الخرطوم. (أ ف ب)
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أطلقت قوات الأمن السودانية الإثنين الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في الخرطوم خرجت احتجاجا على اتفاق مبدئي بين الجيش ومدنيين يهدف إلى إنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام الماضي.

وتظاهر آلاف النشطاء المؤيدين للديمقراطية في العاصمة السودانية رفضا لاتفاق وقعه قادة عسكريون ومدنيون في 5 ديسمبر ووصفه منتقدون بأنه غامض، بحسب «فرانس برس».

وقالت سميرة حسن التي شاركت في التظاهرة «لن نقبل بأي شيء غير حكومة مدنية»، وهتف المتظاهرون «لن تحكمونا بهذا الاتفاق» ودعا آخرون الجيش إلى «العودة إلى الثكنات»،
وأطلقت القوات الأمنية في وقت لاحق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

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وتزامنت تظاهرة الإثنين مع الذكرى الرابعة لاندلاع احتجاجات حاشدة استمرت لشهور وأطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019. وأعقب حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود فترة حكم مدنية قصيرة قبل إجراءات اتخذها في أكتوبر 2021 قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ما عمّق الاضطرابات السياسية والاقتصادية في السودان.

السودان يشهد احتجاجات شبه أسبوعية
ويشهد السودان احتجاجات شبه أسبوعية، وكان الاتفاق بين قادة عسكريين وفصائل مدنية عدة المكوّن الأول في خطة لعملية سياسية من مرحلتين، لكن منتقدين يقولون إنها تفتقر إلى تفاصيل وجداول زمنية.

وفي حين نظر معارضون في الداخل إليه بريبة، لاقى الاتفاق بعض الإشادات الدولية. وكتب ممثل الأمم المتحدة الخاص في السودان فولكر بيرثيس على تويتر الإثنين «آمل أن تحقق العملية السياسية مطالب وتطلعات السودانيين رجالا ونساء الذين خرجوا إلى الشوارع قبل أربع سنوات».

ووصف وزير المالية والتخطيط السوداني جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة السودانية الاتفاق بأنه «إقصائي»، وكان من بين الذين رفضوا توقيعه.

الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر
وكتب على تويتر «تمرّ علينا اليوم الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة دون أن تحقق أهدافها بسبب اختطافها من قلّة من الناشطين الإقصائيين»، وأضاف إبراهيم إنّ البلاد في حاجة ماسة إلى وفاق وطني لا يقصي أحدا.

وأعلنت السلطات السودانية الإثنين عطلة رسمية وأغلقت قوات الأمن الجسور المؤدية إلى العاصمة.  وذكر شهود عيان أن الطرق المؤدية إلى مقر الجيش في الخرطوم أغلقت أيضا.

ولوح المتظاهرون بالأعلام السودانية وحملوا ملصقات عليها صور قتلى التظاهرات المناهضة للانقلاب منذ أكتوبر 2021.  وقُتل ما لا يقل عن 122 شخصا وأصيب الآلاف في حملة القمع، وفقا لهيئات صحية مؤيدة للديمقراطية.

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