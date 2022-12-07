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واشنطن تلوح بمحاسبة المسؤولين السودانيين المعطلين للديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 06:57 مساء
واشنطن تلوح بمحاسبة المسؤولين السودانيين المعطلين للديمقراطية
قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عقب توقيع اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية مع المدنيين في الخرطوم، 5 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنها ستمنع منح تأشيرات لأي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين يعطّلون الانتقال إلى الديمقراطية، على أمل إعطاء اندفاعة لاتفاق مبدئي بين الجيش والقادة المدنيين.

وأعرب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عن دعم الولايات المتحدة للاتفاق المبدئي الذي أعلن الاثنين في حين يرى بعض المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية أنه يفتقر إلى التفاصيل والجداول الزمنية، وفق وكالة فرانس برس.

وقال بلينكن في بيان إنه «إدراكا منها لهشاشة عمليات الانتقال نحو الديمقراطية، ستحاسب الولايات المتحدة أي مفسدين لها، سواء من العسكريين أو اللاعبين السياسيين، الذين يحاولون تقويض أو تأخير العملية الديمقراطية».

واشنطن: العقوبات ستطال عائلات المسؤولين السودانيين
وسيُطبّق الحظر أيضا على أفراد العائلات المباشرين لأي مسؤولين حاليين أو سابقين يتم استهدافهم. لكن الخارجية الأميركية لم تعدد أسماء الأشخاص الذين ستطالهم الإجراءات.

وقال بلينكن «ندعو مجددا قادة الجيش السوداني إلى تسليم السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان ووضع حد للعنف ضد المحتجين». وأضاف «في الوقت ذاته، نحضّ ممثلي قادة السودان المدنيين على التفاوض بحسن نية وتغليب المصلحة الوطنية» على أي اعتبارات أخرى.

وأطيح الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات واسعة قادها الشباب، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أخرج العملية الانتقالية عن مسارها في أكتوبر العام الماضي عبر تنفيذ انقلاب عسكري. وبعد الانقلاب، علّقت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت مخصصة لدعم السودان اقتصاديا لدى انتقالها إلى الديمقراطية.

وتعد الخطوة الأميركية الأخيرة توسيعا للقيود على التأشيرات التي فرضت في المرحلة الأولى من عملية انتقال السودان إلى الديمقراطية.

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