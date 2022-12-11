غارة أميركية تقتل قياديين بتنظيم «داعش» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي، الأحد، مقتل قياديين في تنظيم «داعش» في غارة نفذتها قواتها في شرق سورية.

ومنذ إعلان القضاء على «دولة الخلافة» في 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم، وتشنّ بين الحين والآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سورية، بحسب «فرانس برس».

غارة ناجحة عبر طوافة في شرق سورية

وقالت القيادة المركزية «سنتكوم» في بيان إن قواتها نفذت غارة ناجحة عبر طوافة في شرق سورية فجرًا، ما أسفر عن مقتل مسؤولين اثنين في تنظيم داعش بينهم شخص يُدعى أنس، وهو قيادي في التنظيم في سورية كان متورطا في التسهيل والتخطيط لعمليات دامية» في شرق البلاد. وأشارت إلى أنه جرى التخطيط بشكل مفصل للعملية الأحادية لضمان نجاحها، لافتة إلى أن التقييم الأولي يشير إلى عدم وقوع ضحايا مدنيين.

- «رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية

- مصدر أمني سوري يؤكد مقتل الهاشمي القرشي في عملية للجيش ومقاتلين محليين

وأكد البيان التزام الولايات المتحدة مواجهة تهديد التنظيم المتطرف بالشراكة مع القوات المحلية، مشيرًا إلى أن مقتل القياديين في العملية الأخيرة من شأنه أن يقوض قدرة التنظيم على التخطيط وشن اعتداءات تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

أبرز عملية ضد التنظيم

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إنها أبرز عملية ضد التنظيم في المنطقة منذ تعالت التهديدات التركية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشن هجوم بري جديد ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، المدعومين أميركيا، في شمال شرق سورية.

وأفاد المرصد السوري الذي يمتلك شبكة واسعة من الناشطين على الأرض، أن العملية نفذت بالتعاون مع عناصر مكافحة الإرهاب ضمن قوات سورية الديموقراطية، وعمودها الفقري المقاتلين الأكراد، في قرية الزر في ريف دير الزور الشرقي.

وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد وتتواجد في قواعد في محافظة الحسكة والرقة (شمال) ودير الزور.

ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي في أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في فبراير الماضي في محافظة إدلب (شمال غرب).