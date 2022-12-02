مصدر أمني سوري يؤكد مقتل الهاشمي القرشي في عملية للجيش ومقاتلين محليين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصدر أمني سوري، الجمعة، مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبي الحسن الهاشمي القرشي في عملية عسكرية للجيش السوري، ومقاتلين محليين قبل شهر ونصف في جنوب البلاد، وفق مأ أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية، الأربعاء، مقتل الهاشمي القرشي في معارك لم يحدد تاريخها أو مكانها أو خصمه فيها، لكن واشنطن قالت إنه قضى منتصف أكتوبر في جنوب سورية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأجمع مقاتل معارض سابق وناشطون من محافظة درعا والمرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، على أن العملية الأمنية الوحيدة التي استهدفت خلايا للتنظيم المتطرف في منتصف أكتوبر، أطلقها مقاتلون محليون بمساندة القوات الحكومية في مدينة جاسم شمال مدينة درعا.

وأكدت القوات الأميركية مقتل الهاشمي في عملية «جاسم»، من دون أن يكون لها أي دور فيها، فيما أسفرت العملية عن مقتل عدد من عناصر التنظيم بينهم عراقي.

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وقال المصدر الأمني في درعا لـ«سانا» إن الهاشمي القرشي «هو ذاته المدعو عبد الرحمن العراقي والمعروف باسم (سيف بغداد)، وقد قُتل خلال العملية الأمنية التي نفذها الجيش العربي السوري بمساندة المجموعات المحلية والأهلية ضد تنظيم داعـش في جاسم في 15 أكتوبر».

وأشار إلى أنه «قُتل مع كامل أفراد مجموعته»، موضحا أن الهاشمي القرشي أشرف على توسع نفوذ التنظيم «باتجاه الأراضي الأردنية والعراقية والسورية، وهو المسؤول الأول عن مخطط عمليات الاغتيال»، في محافظة درعا، عبر «ما يشبه محكمة قصاص جرى إنشاؤها» في جاسم.

اتفاقات تسوية مع دمشق

وتسيطر القوات الحكومية السورية منذ 2018 على محافظة درعا، حيث يتواجد مقاتلون معارضون أجروا اتفاقات تسوية مع دمشق واحتفظوا بأسلحتهم.

وأكد مقاتل محلي، شارك في العملية الأمنية لـ«فرانس برس»، مقتل العراقي خلال الاشتباكات، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه فجر نفسه.

وروى المقاتل أنه «بعد تبادل المعلومات مع النظام، حددنا المنازل» التي يتوارى فيها عناصر التنظيم، موضحا أن «المعلومات المتاحة حينها كانت حول وجود خلايا أمنية للدواعش ومركزا لعملياتهم في جنوب سوريا وأميرهم المسؤول عن درعا»، مضيفا «لم يبلغنا أحد أن زعيم داعش كان هناك».